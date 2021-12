Vinícius rompe el sueño blanco de Neymar en tierra de Messi y Maradona

Florentino Pérez respira tranquilo con la explosión de Vinícius Júnior, una de las estrellas esta madrugada (0.30, hora española) en el clásico de Latinoamérica entre Argentina y Brasil. Al mandatario le ha costado un mundo encontrar ‘la némesis’ de Neymar Júnior, aquel fichaje que el Barça le arrebató y que tanto torturó al presidente del Madrid. Hoy Vini es más, mucho más que Neymar (al menos hasta la fecha), una estrella de la canarinha que se pierde el duelo de esta noche por lesión en casa de Leo Messi y Diego Armando Maradona. ¿Hay mejor oportunidad para el número 20 de Concha Espina?

Vaya por delante que el once de la pentacampeona del mundo tendrá serias bajas, entre las que destaca el 10 del PSG o Casemiro, y también es digno de mención que de los dos contendientes el único que se juega remotamente algo es el equipo local, que matemáticamente aún no está clasificado para la Copa del Mundo de Qatar 2022 (virtualmente sí lo está), sin embargo en los choques contra la albiceleste no hay excusas para los brasileños; por eso esta opción es tan buen para Vini, porque por el pasará todo el peligro carioca, a él irán todos los focos y miradas.

Raphinha, Matheus Cunha, Firmino o Gabriel Jesús acompañarán al jugador del Real Madrid en una Brasil que busca algo más que una victoria en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, busca ganar en suelo argentino, en la casa de Leo Messi y Diego Armando Maradona. Por supuesto enfrente estará la escuadra local, que esta vez presenta el partido en el San Juan del Bicentenario.

En lo grupal hay que decir que ambas selecciones llegan en un buen momento anímico, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos; como primero (Brasil) y segundo (Argentina) de la comentada fase y a mucha distancia de Ecuador, tercer clasificado. Los de Tite le sacan a la escuadra ecuatoriana 14 puntos (34) mientras que los de Lionel Scaloni aventajan a La Tricolor en ocho puntos (28), todo ello con un partido menos (el que juegan entre ellos)

Vini se está saliendo con el Madrid, siendo posiblemente ahora mismo el jugador más desequilibrante en el uno contra uno del mundo; hoy sustituye a la estrella de Brasil, Neymar, y lo hace en el clásico americano y en la casa de Leo Messi y Maradona.