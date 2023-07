Ten Hag y Casemiro firman al nuevo CR7: los amigos de Haaland y Neymar, fuera; problema de 180M

El Manchester United por fin ha podido cerrar en este mercado el culebrón que mantenía abierto durante los últimos meses y que a nivel interno, en la Premier League, supone un golpe de efecto enorme, no en vano se llevan al jugador franquicia de un rival directo por los objetivos nacionales, como es el Chelsea. Eso sí, el futbolista en cuestión asume el rol de tener que suplir nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo con el número 7 y su llegada deja muy tocados a los amigos de Erling Haaland y Neymar Júnior.

La banda, su zona de acción

Mason Mount, el jugador que ha oficializado no solo que por fin ficha por los red devils por 70 millones de euros sino que hereda el 7 del internacional y capitán con Portugal, hoy en el Al Nassr de la Pro Saudi League, supone un elemento de mucho valor para Ten Hag, que podrá contar con dos jugadores de enorme clase y habilidad por banda, con él y Marcus Rashford, a la espera de hacerse con un delantero centro al uso.

Lo que sí queda claro es que no solo Antony, fichado por el United la temporada pasada por 95 millones de euros e internacional con Brasil, sino también al que fuera socio de oro de Erling Haaland en el Borussia Dortmund, un Jadon Sancho que arribó en Old Trafford hace dos campañas por 85 millones de euros, son ahora un problema. Ambos ahora ven su posición en el once seriamente comprometida por un jugador que toma más peso que ellos por menos dinero.

Y en este sentido el técnico neerlandés lo tiene complicado, ya que Antony, con una importante lesión en el tramo final de temporada, no contará demasiado en este mercado de fichajes, mientras que Sancho ha devaluado enormemente su caché a su paso por el Teatro de los sueños y difícilmente ningún equipo peleará por él, al menos al precio que pagó el United, siendo además uno de los mejor pagados del equipo. Aún así, Mount llega para ser titular y en el United lo celebran.