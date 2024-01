Mbappé lo vuelve a hacer y va más allá: Al-Khelaïfi y Florentino tragan con el precio, y es carísimo

Vaya por delante que el próximo paso que vaya a dar Kylian Mbappé a nivel contractual responde a su beneficio personal, que este vaya ligado al Paris Saint-Germain o el Real Madrid es un hecho que solo él conoce y que, como hemos visto en otras ocasiones, puede variar en función de los meses y la temporada hasta la llegada del mercado de fichajes, en su caso, el veraniego. Ahora bien, tanto unos como otros saben que Mbappé de ninguna forma firmará gratis, saldrá carísimo.

La perspectiva en París

Las palabras de Mbappé al término de la Supercopa de Francia han sonado más a despedida de París que a otra cosa. Primero porque precisamente con los franceses es con los únicos que podría salir ganado desde el momento actual, tanto mediática como económicamente, si certifica su continuidad y sin embargo no lo hizo, sino que dejó más dudas. Sí dejó claro al Madrid que no perjudicará al PSG pese a finalizar contrato y eso implica mucho dinero en costes para los blancos. Por eso Al-Khelaïfi está manos o menos tranquilo: si se va no será una ruina.

La perspectiva blanca

No será una catástrofe económica para los franceses porque Mbappé, si decide marcharse, renunciara a una parte de su cláusula fidelidad con el club galo, lo que supone un ahorro millonario para estos que en Francia cifran en no menos de 80 millones de euros. Curiosamente esa cantidad, aunque multiplicada, será la que Mbappé exige al Madrid para fichar por el club del Bernabéu y eso está acordado ya con los blancos, de modo que en cierta forma tampoco pilla de imprevisto a Florentino Pérez.

Voces en contra

Lo curioso de todo este tema que gira en torno a la continuidad del francés o su hipotético fichaje por el Madrid es que, internamente, tanto al presidente del PSG como al del Real Madrid, les desaconsejan hacerse con el 7, y no es para menos, sus continuos desplantes y falta de compromiso con el PSG bien puede ser comportamientos reproducibles en cualquier lugar. Sin embargo, son precisamente Al-Khelaïfi y Florentino los grandes valedores del crack en París y Madrid, respectivamente. Es decir, si Mbappé materializa este juego es porque los dos mandatarios quieren jugar pese a que sea costosísimo a nivel económico y de factura mediática.