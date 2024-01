Florentino Pérez da un golpe inesperado a Europa que humilla a Sergio Ramos, Asensio y Casemiro

Si miran con perspectiva la situación actual no solo de LaLiga EA Sports sino de la Premier League o la Ligue 1 y hacen hincapié en los movimientos que sobre esas circunstancias ha llevado a cabo el Real Madrid con varias piezas consideradas en Chamartín, hace no tanto tiempo, indispensables verán que Florentino Pérez y Carlo Ancelotti no solo han salido ganando en todos los lances, sino que han acertado de pleno en cada uno de ellos, lo que incluye a Sergio Ramos, Marco Asensio o Carlos Henrique Casemiro.

Caída de nivel y estatus

Por poner varios ejemplos resaltables, el Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, se negó a darle a Sergio Ramos el 1+1 en su contrato que pedía el jugador andaluz, ofreciéndole solo una renovación a año a año, cosa que el camero rechazó. Y entonces Ramos pasó de ser indispensable en el Madrid y la selección española a transitar de puntillas por París -donde, eso sí, tuvo una segunda temporada buena-, y ahora en Sevilla apenas sí se asoma a lo que fue. Con Marco Asensio la cosa aún es más flagrante.

El jugador balear no recibió oferta alguna al alza del Madrid una vez expiró su contrato y decidió marcharse también al PSG, donde su temporada está siendo desastrosa. Y eso, como le sucede al central del Sevilla, repercute en que tiene casi imposible ir a la Eurocopa con España y Luis de la Fuente. Pero sigamos. Miren ustedes las situaciones de Casemiro y Raphael Varane en el Manchester United, con los dos señalados y más fuera que dentro de un equipo, los red devils, que son una calamidad deportiva. Además, por ellos el Madrid recaudó una millonada.

Y si quieren pueden hallar otra réplica más en Mariano Díaz, un jugador con el que se equivocó el presidente merengue, que sangró al club, pero que ahora, tiempo después, es un rotundo fracaso en Sevilla.

En definitiva, el Real Madrid, que acabó líder de su grupo en la Champions League, que lidera con puño de hierro (con permiso del Girona) LaLiga, no para de sumar talento joven dejando de lado a veteranos y no tan veteranos que no servían para la causa; es decir, los blancos no paran de crecer y fuera del Bernabéu sigue haciendo mucho frío.