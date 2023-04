Mbappé y CR7 se despiertan con la gran bomba de Al-Khelaïfi: habrá nuevo líder de hierro en París

Pocos entrenadores habrá en el mundo, también en la historia del fútbol, con la diversidad y cantidad del palmarés de José Mourinho, pero muchos menos pueden presumir de haber alcanzado un estatus que se ha ganado: el apagafuegos radical que usan los grandes como atajo de estabilización y con cierta garantía de éxito. Por eso Nasser Al-Khelaïfi trata de recurrir al luso para sorpresa de su estrella, Kylian Mbappé; por eso el banquillo de la Roma ya busca sustituto, y por eso Cristiano Ronaldo puede respirar aliviado.

En Inglaterra lo aseguran

Comenta Mirror en sus páginas centrales que The Special One ha iniciado el camino de las negociaciones con el club de París y que ello precipita que Antonio Conte, ex mandamás técnico del Tottenham, se ponga en el camino de la AS Roma para la temporada que viene. Es más, Calcio Mercato enfatiza el hecho de que la búsqueda romanista del entrenador italiano es el claro síntoma de las negociaciones de José Mourinho con el PSG.

Cristiano Ronaldo, aliviado

A la vez, veníamos contando que la oferta llegada a José Mourinho desde el fútbol saudí, concretamente desde el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, era desproporcionada y que el entrenador se lo estaba pensando de cara a la campaña 23/24; no es raro, hablábamos de 100 millones de euros en dos temporadas. Incluso se ha argumentado que el capital de Arabia Saudí buscaría los mismos términos para Zinedine Zidane si le fallaba el recurso del portugués. Pues bien, esto último está por ver, porque la llamada de París lo cambia todo para Mou.

Respirará aliviado con ello Cristiano Ronaldo, que no tuvo gratos recuerdos de su compatriota en sus últimos momentos juntos en el Real Madrid, ni tampoco después, con roces continuos entre ambos. Sin embargo, ahora Europa miraría con expectación al nuevo proyecto que planea Al-Khelaïfi en París, que con Mbappé de estrella y Mourinho de líder se perfila como un hueso duro, que irradiará un foco de atención mediática continuo sobre la capital francesa. Veremos si, además, tal unión va acompañada de éxito, ya que los tránsitos positivos del luso en los grandes son de mecha corta; simplemente, su intensidad desgasta.