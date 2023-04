Vale 150M, dice no a Ten Hag y Todd Boehly y espera la llamada del Real Madrid… que no llegará

El Real Madrid puede que fiche un delantero centro o tal vez un segundo delantero en el próximo mercado estival, pero desde luego no irá a por un primer espada en la ventana de verano, lo que equivaldría gastarse una gran cantidad de dinero por Harry Kane, Dusan Vlahovic o Victor Osimhen, ese delantero de moda en Europa al que su equipo, el Nápoles, uno de los ocho cuartofinalistas de la Champions League, ha fijado un precio desolador para sus pretendientes: 150M.

United y Chelsea, casi descartados con el africano

Hemos venido contando como una de las pocas alternativas de lujo a la descomunal temporada del mejor goleador de Europa, Erling Haaland, era el futbolista del cuadro napolitano y como este es objetivo prioritario para Erik ten Hag y el Manchester United y para Todd Boehly y el Chelsea, que se han sumado con posterioridad a la puja, sin embargo el jugador ha salido al paso de los rumores jurando fidelidad a su club.

Lo hizo en el programa TG5, donde aseguró al hilo de los rumores que “estoy en un gran club y mi carrera crece constantemente. Ya estoy en uno de los clubes más grandes y no podría pedir más. ¡Forza Napoli siempre!”. Con eso, parece, cierra la vía a una salida. Y eso que ciertas fuentes, también en Italia, aseguran que esta negativa a los dos gigantes de la Premier League encierra un guiño velado al Madrid, por el que sí esperaría.

Pero sea verdadera o no esta última información referente al equipo español, lo cierto es que Osimhen no fichará por el Madrid este verano ya que los blancos desean darle otra temporada más a Benzema, lo que incluye, quizá, fichar un recambio de nivel pero no hasta el punto de ser un jugador que le compita el puesto. Menos aún por la cifra que pide el Nápoles por el goleador africano. Además, se asegura desde fuentes cercanas al club merengue que se mira con mucha atención a la situación de Haaland de cara a junio de 2024, por el que sí podrían los blancos hacer una locura, y de las gordas.