Messi, giro muy importante en su carrera: Galtier y Achraf, felices

Nada tiene que ver el mercado veraniego del Barça respecto al año 2021. Leo Messi y Antoine Griezmann salieron del club por la imposibilidad de hacer frente a sus fichas salariales y con ello dejaron un vacío demoledor en el equipo, especialmente el argentino. El adiós de ‘La Pulga’ fue tan doloroso como sorprendente ya que, en las semanas previas a su fuga, Joan Laporta parecía haber acercado posturas con él para extender su contrato asumiendo un recorte importante de su sueldo.

No obstante, esto finalmente no se pudo dar, ni siquiera asumiendo semejante bajada en sus términos contractuales, y Leo Messi llegó al Parque de los Príncipes, donde se ha convertido en un futbolista totalmente nuevo. Cabe señalar que, en su primera campaña en el equipo, su rendimiento no fue el esperado, en parte por las altas expectativas que depositó Nasser Al-Khelaïfi sobre él, pero lo que ha quedado claro desde que salió del Camp Nou en 2021 es que el rosarino ha dejado de ser ese goleador nato que brillaba en el Barça para convertirse en el mejor de los asistentes, alterando completamente el rol que ha ostentado durante toda su exitosa carrera como futbolista blaugrana.

Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas: desde su aterrizaje en el Parque de los Príncipes, Leo ha registrado más pases de gol, 18, que dianas, 15.

Esto también se debe a que, mientras en el Barça era la referencia absoluta del equipo, el nuevo PSG de Galtier también puede presumir de tener en sus filas otras dos estrellas mundiales como son Neymar JR y Kylian Mbappé, aunque solamente el francés firmó unos números gratificantes en el curso anterior.

Precisamente la llegada del técnico galo al equipo en sustitución de Pochettino ha afectado de forma directa a Messi, quien ha sido desplazado de la banda por decisión del propio Galtier para ocupar una posición más céntrica en la que pueda interactuar más con el balón, permitir que Achraf Hakimi se despliegue en ataque con mucha más libertad por el carril derecho y, sobre todo, brindar asistencias a sus compañeros con suma facilidad, aunque eso afecte a sus cifras goleadoras.