Dybala gira su carrera: jugará en 2022 con Lautaro, Messi y Lo Celso

Argentina partirá como una de las firmes candidatas para ganar la próxima Copa del Mundo que se celebrará durante los últimos días de noviembre y el mes de diciembre. La albiceleste tiene la espinita clavada en este torneo desde 2014, años en el que perdió la final frente a Alemania y ahora, con Lionel Scaloni al frente del equipo, el conjunto sudamericano quiere resarcirse de semejante batacazo, especialmente tras caer dolorosamente ante a Francia en la edición de 2018.

Y es que, si no se produce una hecatombe en los próximos meses previos al evento, el seleccionador argentino contará con una baza extra de la que no han disfrutado los anteriores dirigentes del equipo: Paulo Dybala. El jugador de la AS Roma ha firmado uno de los bombazos del mercado veraniego ya que, tras su expiración de contrato con la Juventus, ha protagonizado un intenso culebrón que se ha saldado con su aterrizaje en la capital italiana.

Pero eso no es todo ya que, aparte de haber inundado de ilusión el proyecto de José Mourinho, el rendimiento de Dybala ya se está haciendo notar en Roma, habiendo registrado su primer doblete con el equipo giallorossi.

Las innumerables lesiones que ha sufrido Paulo durante los últimos años le han impedido tener la continuidad necesaria para mostrar su mejor versión, algo que le ha dejado fuera de las convocatorias de la albiceleste de forma sistemática, pero ahora es la gran baza a la que se aferra Scaloni para acompañar a Leo Messi, Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso, siendo estos algunos de los intocables en el esquema del técnico.

Su presencia en el equipo viene siendo indiscutible, así como sus excepcionales méritos bajo las órdenes del seleccionador, pero ahora con Dybala todos ellos tendrán un motivo de esperanza aún mayor, si es que el jugador de la AS Roma sigue rindiendo a un nivel excelso confirmando así el gran punto de inflexión en su carrera deportiva.

Consecuencias importantes

Cabe señalar, a tenor de lo mencionado, que el regreso a escena de Dybala por todo lo alto también podría conllevar efectos importantes para jugadores que han sido muy importantes en la albiceleste, tales como Ángel Di María, Lucas Ocampos o Ángel Correa.