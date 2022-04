Messi no necesita al Barça, pero Dani Alves sigue siendo el rey

Lionel Messi dió ayer al PSG el primer título desde que fichó el verano pasado por los parisinos. Su gol en el minuto 68 de partido ante el Lens fue suficiente para que los de Mauricio Pochettino levantasen su décimo título de liga. Los de Al-Khelaifi no ganaron, pero les bastó un empate para levantar el trofeo y no acabar la temporada 2021/2022 con las vitrinas vacías. Por fin, una noche de alegrías para el argentino que desde que salió del Camp Nou no ha vivido muchas.

Por otro lado, queda demostrado que el FC. Barcelona necesita a Lionel Messi. Mientras el argentino levanta títulos más allá Cataluña, los azulgranas siguen sin salir del todo de la crisis. Están poniendo muchas migas en el camino para que llegue a su fin como la contratación de Xavi Hernández, Aubameyang, Ferrán Torres o Dani Alves, pero aún les falta. Con el título que levantó ayer el PSG, queda demostrado que Messi no necesita al Barça para ganar títulos.

Pero aunque ‘Leo’ ganase ayer la Ligue 1, sigue sin ser el número 1. Por delante de él está Dani Alves. El brasileño puede congratularse de ser el futbolista con más títulos conseguidos a lo largo de toda su carrera, un total de 43. Muy de cerca le sigue Messi, que con el de ayer tiene 39 trofeos. El lateral canarinho sigue siendo el rey en este aspecto.

Tras Dani Alves y Leo Messi se encuentran en tercer y cuarto lugar Andrés Iniesta con 38 y Maxwell con 37. Hay que descender hasta la 17ª posición para encontrar al primer jugador del Real Madrid, Karim Benzema ha levantado 31 títulos a lo largo de su carrera. Cristiano Ronaldo se encuentra en el puesto nº 12 con 33.

Así pues, la diferencia entre Leo Messi y Dani Alves es de tan solo 4 títulos, una cifra que se puede igualar e incluso superar la próxima temporada. Todo dependerá del buen hacer de Joan Laporta con los fichajes que hagan reflotar al FC. Barcelona y le metan en la lucha por competir en todas las competiciones.