Cristiano Ronaldo manda un mensaje a ten Hag y el United se lo piensa

Cristiano Ronaldo no está viviendo la temporada que él esperaba. Regresaba a Old Trafford, a su casa, aclamado, convertido en un ídolo, y con la aspiración de luchar por todos los títulos. Pero poco a poco las cosas se fueron ensombreciendo, el Teatro de los Sueños se llenó de nubarrones y el astro portugués está viviendo ahora una pesadilla. Cuestionado desde todos los sectores del club, por gran parte de la afición y el nuevo entrenador que sustituirá a Rangnick y que se hará cargo de los Diablos Rojos la próxima temporada no cuenta con él, tal y como hemos publicado en Don Balón.

Investigado por el propio club debido al incidente producido tras la derrota del Manchester United ante el Everton el pasado fin de semana en el que CR7, al marcharse al túnel de vestuarios tiró el móvil de un aficionado al suelo. En el vestuario vive una lucha interna con Harry Maguire por la capitanía y ten Hag no cree que el cinco veces ganador del Balón de Oro tenga un hueco en su idea de juego.

No está siendo un buen 2022 para ‘El Bicho’ quien hasta el día de ayer solo llevaba 4 goles en lo que va de año, fueron eliminados de la FA Cup por un equipo de la Championship, a día de hoy se encuentran fuera de los cuatro primeros y por lo tanto fuera de la Champions League, y el Atlético de Madrid les eliminó en los octavos de la liga de Campeones. Pero puede que ayer el ex del Real Madrid y la Juventus haya puesto punto final a toda esa mala racha.

En el partido de la jornada 32 de la Premier League, el Manchester United recibía en Old Trafford al colista, el Norwich, Rangnick salía con todo, no es para menos ya que se están jugando la cuarta plaza contra el Arsenal, Tottenham y West Ham, cuatro equipos para un único puesto, y por ello Cristiano Ronaldo no podía faltar en la alienación. El Manchester United le necesita si quiere lograr su objetivo.

Es el máximo goleador del equipo con 15 goles y ayer volvió a demostrar que pese a tener 37 años sigue siendo un depredador del área. Nuevo Hat-Trick, el número 50 de su carrera, y la vez número 60 que consigue 3 o más goles en un partido. Ayer, Cristiano Ronaldo venció y derrotó al Norwich con tres nuevos tantos y puso fin a su sequía goleadora (no anotaba desde el 12 de marzo, precísamente con otro Hat-Trick ante el Tottenham), el tercero de ellos además de falta directa (no conseguía marcar de tiro libre desde el 2020).

Este nuevo Hat Trick puede que suponga un punto de para la situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Ayer, CR7 respondió a las intenciones de ten Hag de la manera que él sabe hacerlo, en el campo, con goles y dando los 3 puntos para su equipo, y abre un debate en Old Trafford ¿De verdad no tiene hueco en el esquema del neerlandés? Si mantiene este nivel hasta final de temporada, seguro que hace cambiar de opinión a más de uno.