El Barça descarta el sustituto de Umtiti y Lenglet: demasiado caro

Samuel Umtiti y Clément Lenglet parecen tener cada vez más cerca su final en el FC. Barcelona. Ambos jugadores apuntan a que abandonarán el Camp Nou el próximo verano si quieren tener alguna opción de poder ser llamados por Deschamps para el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que sus contratos terminan en junio de 2026. Liberar sus fichas y dejar hueco para nuevos fichajes en la zaga azulgrana es el deseo de Joan Laporta y por ello, su junta directiva y su equipo de ojeadores ya manejan varias opciones para buscar un compañero a Piqué, Araújo y Eric García.

Una de ellas, a pesar de ser muy valorada, ya ha sido completamente descartada por el presidente por motivos tantos deportivos, como económicos, así lo apunta El Mundo Deportivo, quien asegura que Gabriel, central zurdo del Arsenal, ha estado en la órbita del FC. Barcelona para sustituir a Samuel Umtiti y Clément Lenglet, pero que no van a seguir adelante con la operación debido al alto precio que pide el equipo de Mikel Arteta por su traspaso: 40 millones de euros.

Además, este mismo diario asegura que pese a jugar un papel muy importante en la operación su excompañero Aubameyang, no sería suficiente para rebajar el precio del centra brasileño de 24 años. Dada la situación, el Barça ha comenzado a tantear opciones que ellos consideran más asequibles a sus actual situación económica y deportiva, como la de Andreas Christensen, quien ya parece atado y que llegará libre en junio, y el nombre de otro defensa del Chelsea César Azpilicueta, gana enteros dado que también termina contrato esta temporada.

Otra opción como la de Antonio Rüdiger, que también expira contrato con el Chelsea en junio de 2022, parece también muy difícil. Pese a que no tendría que pagar traspaso alguno por el alemán, el salario que pretende recibir el ex de la Roma y por lo que no consiguió llegar en su día a un acuerdo con el conjunto londinense y también fue la causa de que el Real Madrid descartara su fichaje, haría muy difícil que el FC. Barcelona se decidiese lanzar a por el jugador, pese aquella reunión mantenida entre el agente y la junta directiva en la ciudad condal. El Barça busca un central de garantías a bajo coste y le está costando encontrarlo.