Messi se siente traicionado por Guardiola y Neymar: la operación de la década, al descubierto

La mera mención a la posibilidad que está tratando de llevar a cabo el PSG -quizá con el beneplácito del propio Neymar Júnior, eso sí, como decíamos ayer, bajo unas condiciones- con el Chelsea y ahora el Manchester City para el traspaso del jugador brasileño es visto por el entorno de Leo Messi como una traición. Y puede ser doble. No es sencillo el acuerdo, pero se está tratando de llevarlo a efecto.

El equipo francés, Mbappé y el entorno del club galo creen que Neymar si no es el problema es parte de él y por tanto una de las soluciones pasa por barrerlo, pero ya advertíamos que no será sencillo, ya que el jugador no quiere renunciar a su contrato. Dicho lo cual, la forma y manera que puede activar el PSG es bajar su precio de traspaso para que estos dos clubs se planteen ficharlo y hacerse cargo de su altísima ficha, a la que el jugador no va a renunciar.

Pete O'Rourke señalaba una de las fórmulas que se están barajando, apuntando a que una petición de 70 u 80 millones de libras (unos 80-90 millones de euros), siempre a priori, podría ser suficiente para que el PSG diera el ok a la operación. Lo dijo el informador en City Xtra, aunque también deja claro que no es sencillo que esto ocurra.

Más allá de que Pep Guardiola encuentre o no atractivo fichar a Neymar, que se pone en entredicho, lo cierto es que el posible traspaso entre el equipo francés y uno de los dos conjuntos ingleses debería darse en unas condiciones aún más favorable para estos últimos, con una venta casi simbólica ¿Por qué? Básicamente porque si el jugador no baja sus pretensiones salariales, hacer encajar estas en sendas disciplinas de la Premier League sería muy complicado.

Dicho lo cual, no sienta bien a Messi que su entrenador fetiche, Guardiola, y su amigo y motivo para fichar por el PSG, Neymar, ambos ligados a su etapa en el Barça, traten de entenderse.