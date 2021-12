Messi tendrá la foto que Bayern y Laporta querían evitar a toda costa

Cuando aún faltaban más de 48 horas para que el nombre del ganador del nuevo Balón de Oro fuese oficial (la gala se celebra el próximo lunes 29 en la ciudad parisina) se filtró por segunda vez el ganador de la presente edición, ya que la primera fue a comienzos de mes en un periódico portugués.

Ahora ha sido el periodista deportivo Matteo Moretto quien ha reafirmado la decisión final que concede a Leo Messi un nuevo Balón de Oro y que será su séptimo. La foto de un futbolista con nada más y nada menos que siete Balones de Oro será una realidad el próximo lunes.

Por un lado, en Múnich no se lo quieren creer pero al mismo tiempo piensan que es muy difícil que se equivoquen dos filtraciones tan seguras de si mismo y a la vez que beben de fuentes dispares. Los bávaros, que están inmersos en una crisis interna por el asunto Covid-19 y las no vacunas de algunos de sus jugadores, estaban convencidos de que este era el año de su delantero centro Robert Lewandowski. Son muchos años ya haciendo una cantidad de goles ingente y tras el bajón de CR7 y Leo son defensores de la idea de que era el momento perfecto para premiar otro gran año goleador del polaco.Pero parece que esto tendrá que esperar, al menos, un año más.

Otro de los damnificados de esta decisión es Joan Laporta y el presidente del Barcelona es muy consciente de ello. Con la no continuidad de Messi el actual dirigente blaugrana pasará a la historia como aquel que no logró retener al crack argentino estando este en activo y siendo su mayor deseo seguir allí. El Balón de Oro recordará al mundo que Leo sigue siendo el mejor y que fue Laporta y su junta la que no logró encontrar el modo de que este siguiese más allá del pasado verano.

Por el momento el PSG plagado de estrellas reunirá este año 7 balones de oro aunque todos ellos estarán concentrados en el número 30. Neymar y Mbappé tendrán que seguir esperando su turno y es importante que empiecen a carburar desde ya si quieren estar entre los finalistas de 2022. Messi puede enseñarles como se hace en vivo durante los siguientes meses.