Mikel Arteta prefiere a Havertz y Gabriel Jesús; De Zerbi lo captura: ofertón de 30M

El Arsenal está listo para liberar a Eddie Nketiah al Marsella en un préstamo con opción de compra que rondaría los 30 millones de euros.

Los términos personales ya están sellados para un contrato de cinco años, como reveló Fabrizio Romano; ahora el Marsella tiene la pelota en su campo para decidir si tira del hilo del acuerdo.

El nuevo técnico del OM, Roberto De Zerbi, está liderando la operación, y el delantero de 25 años está ansioso por sumarse al proyecto de la Ligue 1. Los marselleses están muy activos este verano y ya ficharon a 9 jugadores, entre ellos a los argentinos Valentín Carboni, Gerónimo Rulli y el ex United Mason Greenwood.

En julio, el Marsella presentó una oferta mejorada cercana a los 20 millones de euros, que se ajusta más a las expectativas de los gunners para el traspaso del delantero, y las negociaciones entre los clubes han continuado.

Nketiah renovó su contrato con el Arsenal por cinco años en junio de 2022, justo cuando estaba a punto de convertirse en agente libre.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!



Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.



OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi