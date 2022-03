Nasser Al-Khelaifi revuelve Italia: quiere al goleador de la Juventus

El Paris Saint-Germain se ha relajado en esta jornada poniendo su vista en el Real Madrid, con el que se juega el pase a cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu tras el 1-0 del Parque de los Príncipes. Y tanto lo hicieron los capitalinos que perdieron ante el Niza (1-0) en el último choque de la Ligue 1. Pero más allá del mal momento, que se arrastra desde principio de temporada, de Neymar y Messi, la respuesta de Al-Khelaifi a la falta de puntería francesa va encaminada a pescar en la Juve un sustituto a Mauro Icardi.

El delantero argentino no tiene hueco en el once de Mauricio Pochettino y no lo tiene no por el tridente que viste de oro las grandes noches de los parisinos, con el brasileño, el ex del Barça y Kylian Mbappé, sino que tampoco cuenta con la confianza del míster incluso cuando uno o varios de estos jugadores no están, como el sábado sucedió con el 7 de Bondy. De hecho, es su compatriota Ángel Di María quien completa el ataque y en ausencia de este incluso Julian Draxler se adecúa mejor a la movilidad que busca Pochettino.

En los últimos 5 partidos Icardi apenas sí ha jugado 34 minutos y, como decimos, el jugador percibe que no está entre las primeras cuatro opciones del ex del Tottenham, aunque su salida del PSG puede verse acelerada por el objetivo en la Juve del gestor del club, ya que Calcio Mercato asegura que Moise Kean, el que fuera jugador polivalente del ataque francés, vuelve a estar en el punto de mira francés para la próxima temporada.

Con el joven jugador italiano, ex también del Everton, viviendo un mal momento en la Vecchia Signora por el paso al frente de Álvaro Morata y el fichaje de Dusan Vlahovic, este es un buen momento para tentar a la Juve sin excesos y conseguir a un jugador que ya funcionó en el PSG en el pasado reciente. Con el transalpino, Al-Khelaifi busca polivalencia y disponibilidad plena en el ataque para cuando flaqueen sus tres jugadores de ataque, donde, además, se prevé que Mbappé desaparezca. De irse el 7 del parque de los Príncipes, Kean no será la única arma del PSG en el mercado, pero sí una que podrá usar en cualquier parte del ataque.