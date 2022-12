Neymar y Mbappé eufóricos: Al-Khelaïfi lo acuerda con el argentino

Primero logró la renovación de Kylian Mbappé cuando parecía casi imposible y ahora Al-Khelaïfi quiere hacer lo mismo con Lionel Messi. Pese a los cantos de sirena que llegan desde la MLS y la predisposición de ‘La Pulga’ de jugar algún día en la liga norteamericana, el conjunto parisino quiere convencer a la estrella argentina para que se quede en París por lo menos una temporada más, esa es la intención del presidente y así de claro lo ha dicho públicamente en una entrevista concedida a RMC Sports.

“Lo que acordamos juntos fue que después de la Copa del Mundo, nos sentemos a conversar. Pero ambas partes, nuestro lado del club y él, están muy felices, así que hablaremos después”, dijo en una primera ocasión y lo repitió una segunda: “Está muy feliz, puedes verlo con la Selección Argentina. Si un jugador no está contento verás que su desempeño no es bueno con su selección. Esta temporada se desempeñó fantástico”, pero por si aún no había quedado claro lo dijo una tercera: “Confirmo mil veces que Leo Messi está muy contento con el PSG, creo que quiere quedarse”, afirma rotundo.

Como suele decirse, se puede decir más alto, pero no más claro. Ellos quieren sentarse a negociar con Leo Messi la renovación, al menos por un año más, a partir del mes de enero y creen que el argentino tiene la voluntad de quedarse. Una gran noticia para Neymar Jr y Mbappé, ya que esta temporada, al fin, han conseguido entenderse en el terreno de juego. En lo que va de curso 2022/2023, los ‘Tres Mosqueteros’ han conseguido 43 goles entre liga y Champions League, mientras que, el año pasado, durante toda la temporada juntos solo consiguieron anotar 48 tantos.

Su conexión por fin funciona. Christophe Galtier ha conseguido apretar la tecla correcta a pesar del aviso que mandó Kylian Mbappé a finales del mes de septiembre asegurando que no se sentía cómodo con su posición en el PSG. El tridente es una máquina de hacer goles y Al-Khelaïfi quiere aprovechar el viento a favor, su intención es renovar a Messi al menos un año más y para ello, tal y como han acordado con el jugador, se sentarán a hablar después del Mundial de Qatar.