El as bajo la manga de Laporta con Messi: su Mundial ayudará al Barça

Resulta evidente que el FC Barcelona no está pasando por su mejor momento en su historia como entidad deportiva. Deportivamente hablando, el equipo no termina de carburar en Europa y, en lo que respecta a la faceta económica, las cosas son todavía peores con unas cuentas que, a pesar de estar saneadas, no se pueden ni siquiera comparar a la de los otros grandes clubes de Europa.

Ante esta situación tan delicada, resulta evidente que cualquier ingreso, por pequeño que sea, es como agua de mayo para las arcas azulgranas y, en este sentido, el Mundial de Qatar 2022 y Leo Messi se ha convertido en un aliado inesperado para los culés, ya que, de acuerdo con la información de Mundo Deportivo, la entidad presidida por Joan Laporta cobrará hasta 3.8 millones de euros por su 23 jugadores de las últimas dos temporadas que han estado presentes en la Copa del Mundo. Una lista en la que, por supuesto, también figura el nombre de Leo Messi.

Por lo que respecta al acuerdo en el que se firmó entre la ECA (Asociación Europea de Clubes) y la FIFA las dos instituciones estipularon que la máxima organización del fútbol mundial (FIFA) tendría que pagar 10.000 euros diarios a los clubes por cada día que un jugador de un club desde agosto de 2020 hasta la fecha estuviera en el Mundial de Qatar 2022. Así las cosas, uno de los nombres que más ingresos reportaría al FC Barcelona sería, como comentamos, el de Leo Messi que, de igual manera que Ousmane Dembélé y Jules Koundé, ha conseguido llegar a la final del Mundial, haciendo ascender la cifra recibida solo por ellos tres hasta los 870.000 euros.

Así pues, ante las dificultades de poder acometer operaciones en el mercado de fichajes invernal por parte del FC Barcelona, cualquier ingreso que puedan conseguir será bienvenido con el claro objetivo de, si es posible, cerrar el fichaje de un lateral derecho que, como os contamos en Don Balón, es el fichaje prioritario de los culés para enero. En tal caso, uno de los que habría contribuido de manera inesperada en este pequeño ingreso es Leo Messi.