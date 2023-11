Ni el adiós de CR7 y Zidane dolerá tanto: la última traición de Mbappé, antológica, por 134,18M

El Real Madrid ha hecho un acto insólito en los últimos años, ha salido públicamente a negar su vinculación con el jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lo que acto seguido ha llevado a diferentes fuentes a afirmar que el jugador ya no interesa en Madrid, lo cual es bastante atrevido, ya que no hay constancia de tal cosa. Sin embargo, parece que el entrono del jugador se moviliza y mira al mejor destino posible si este no es el Real Madrid cuando sea que se desvincule del PSG (acaba contrato en junio), siempre y cuando lo haga.

La Premier, un referente

Sobre este último supuesto hay que preguntarse: ¿si Mbappé no puede firmar por el Madrid pero aún así no desea continuar en el equipo francés, cuál puede ser su alternativa? Se ha hablado de diferentes destinos, entre ellos el Manchester City, Bayern de Múnich o incluso el AC Milan, un asunto más romántico que real (al jugador le atraía el equipo italiano en su infancia), con todo, el que más factible parece, por el entrenador que posee, la idiosincrasia del club y la competición en la que medra es el Liverpool.

Mbappé y Jürgen Klopp han conectado, y futbolista y entrenador han dejado entrever que les gustaría compartir vestuario, pero es que ahora se dan las circunstancias para que los reds ataquen la posibilidad. Es más, en la Premier League se da recorrido a este hecho, sobre todo tras el anuncio del Real Madrid. Los de Anfield tienen cuentas saneadas y juegan en la mejor liga del mundo, dándose el caso de que son uno de los cuatro equipos históricos de la Champions League; o lo que es lo mismo, es un escaparate ideal para el 10 de les bleus.

Un precio… enorme

Eso sí, que Mbappé termine contrato en el PSG y, en un hipotético caso, se quiera ir, no supone que saldrá ni mucho menos gratis o barato. Es más, el diario AS cifra la cantidad que le costaría al Liverpool fichar a la estrella gala en 134,18 millones de euros, de los cuales 34,83 serían en concepto de salario y 99,35 en calidad de primas de fichaje; una cifra descomunal por un jugador enorme. Aunque caro, factible, desde luego lo es. Y en base a ello, si sucede la vía inglesa, ¿qué cara se le quedaría a los madridistas después de tanto tiempo tras la figuras del crack nacido en Bondy?