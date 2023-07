Ni Mbappé ni Neymar, alerta para PSG y Luis Enrique con la más que posible salida del ‘top’ ¿Se va?

Ya hemos venido hablando en Don Balón sobre este hecho, el cual ha llamado la atención de equipos de LaLiga EA Sports, como el Barça o sobre todo el Atlético de Madrid -toda vez que Arabia Saudí también se ha interesado pero el crack en cuestión del PSG no muestra interés por un retiro saudí- y que ahora toma una deriva más acuciada. Básicamente porque parece que desde el momento presente, con más de un mes de mercado por delante, la posibilidad de que Luis Enrique pierda a uno de los baluartes del equipo galo toma forma, y no nos referimos ni a Kylian Mbappé ni a Neymar Júnior.

Una necesidad que cuadra con el tipo de jugador

Aurélian Tchouameni, Sofyan Amrabat, Joshua Kimmich… estos son algunos de los nombres que han surgido en los últimos días en torno al Liverpool, en especial a raíz de las más que posibles salidas de Fabinho y Jordan Henderson al fútbol saudí, lo que, unido a los déficits en la medular red, ya arrastrados de la campaña pasada, llevan el histórico conjunto inglés a pensar en Marco Verratti como la solución a todos sus problemas.

Y en este hecho, como suele decirse, se juntan el hambre con las ganas de comer, porque el italiano no está plenamente convencido de seguir en el Parque de los Príncipes, y no tanto por el proyecto o el mismo Luis Enrique sino más bien por el ambiente y la liga francesa. Y si a eso unimos que el jugador de la azzurra es uno de los mejores organizadores del planeta y el cuadro de Anfield se ha quedado (o se va a quedar) seco en esa posición, el enlace parece posible.

No en vano, nada menos que The Guardian es quien publica esta situación, dándole recorrido a un interés del equipo de Klopp en un desinterés, por seguir en París, de Verratti: un encuentro probable. Lógicamente la operación no sería sencilla, más que nada porque el PSG debería contratar un recambio, el Liverpool hacer una oferta jugosa por un jugador con contrato y todo ello llevarlo a cabo con el consentimiento de todas las partes, no solo la del futbolista italiano y el equipo inglés.