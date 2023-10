Nuevo problema para el PSG con Kylian Mbappé y este sí es decisivo, lo saben Griezmann y Tchouameni

Hay incomodidad en el seno de la Selección Francesa de Fútbol por la situación de su capitán y estrella, Kylian Mbappé, el cual se aleja de los focos mediáticos cuando la idiosincrasia de ‘les bleus’ y el espíritu de Didier Deschamps, su seleccionador, van en contra de eso, y todo ello, lejos de los que pueda parecer, no está relacionado con una Francia que ya ha firmado su clasificación para la próxima Eurocopa de 2024, sino con su equipo, el PSG, bien lo saben Antoine Griezmann y Aurélian Tchouameni, compañeros suyos en el combinado galo…

Respuesta firme, pero desde la sombra

Desde que compareciera por primera vez como capitán francés allá por el mes de junio, Mbappé ha impuesto la ley del silencio, algo que choca con su brazalete, que le impone, según advertía hace no tanto tiempo su técnico en Francia, su cargo como cabeza visible de uno de los equipos nacionales más poderosos e importantes del mundo del fútbol. Pero Mbappé sabe que si se pone ante los medios estos no le preguntarán por Francia, sino por el PSG y su renovación estanca.

Y en eso es inflexible: no va a renovar. La otra pregunta, esa que quiere evitar a toda costa y que con su silencio no hace más que despertar suspicacias, es si de verdad va a encontrar la fórmula para que el club galo consiga recibir algo de dinero por su traspaso en junio, si es verdad que se va. En total, tres preguntas en una que incomodan al delantero, el cual tiene su versión y, según nos cuentan fuentes cercanas al club galo, se la guarda con celo para sí mismo y su círculo interior para no interferir en lo deportivo ni en Francia ni en el Parque de los Príncipes, pero también para no cerrarse puertas.

Así las cosas, Francia vive con los focos puestos en su número 10, pero no solo los galos, también el PSG, el Real Madrid y el resto de remotos pretendientes del francés en un hipotético escenario en el que Mbappé se ponga a tiro en junio en una subasta al mejor postor. Lo cierto es que estrellas del equipo galo, como Griezmann o Tchouameni saben de las razones de Mbappé para guardar silencio y saben que eso afecta al crack y al equipo, pero esto va a ser así al menos hasta que el PSG ponga punto y final a su estancia en la Champions League. Tal vez no, quizá el silencio se imponga hasta junio. Lo que sí es cierto es que el sonido de viento huele a despedida, el que no quiera verlo…