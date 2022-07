El United asume la marcha de Cristiano: hay sustituto y Bale lo conoce

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United ha dejado de ser algo impensable a convertirse en una opción realmente factible. El futbolista portugués se ausentó de hecho del primer entrenamiento de la temporada de los red devils argumentando problemas personales con el permiso del club, y eso es un síntoma más que hace pensar que el crack está ganando tiempo para encontrar acomodo en un nuevo lugar.

En Old Trafford, de hecho, parece que empiezan a dar casi por hecha su salida. Va a ser complicado asumir un golpe de este calibre pero Ten Hag no va a lamentarse ni un segundo más de lo debido y ya está manos a la obra para tratar de encontrar un sustituto válido lo antes posible. Y lo cierto es que ya tiene nuevo objetivo para tratar de olvidar al luso, si se termina confirmando su marcha en las próximas horas, lo antes posible. El elegido para pasar página es Christian Eriksen. Tal y como apunta el portal web especializado 90min, el danés es uno de los favoritos del United y se ha metido de lleno en la pelea por hacerse con sus servicios.

Puede ser económicamente además un buen negocio para el equipo de Manchester este intercambio de piezas. Por Cristiano Ronaldo todavía pueden sacar un buen número de millones de euros aún por determinar en función del poderío de su club de destino, pero es que Christian Eriksen llegaría a Old Trafford completamente gratis. El atacante finalizó recientemente su contrato con el Brentford y ahora mismo es un jugador libre, por lo que Ten Hag se frota las manos sabiendo que no supondrá un desembolso extra para su equipo.

Eriksen, después del monumental susto que dio al mundo entero con el paro cardíaco en la pasada Eurocopa de 2020, pudo volver a disfrutar del fútbol en la Premier League gracias al Brentford, con el que ha disputado once encuentros y ha repartido cuatro asistencias. El danés tiene experiencia más que sobrada en la liga inglesa después de haber militado casi siete temporadas de manera ininterrumpida en el Tottenham antes de fichar por el Inter de Milan, por lo que Ten Hag sabe que no tendrá problemas de adaptación. Si CR7 sale de Old Trafford, las maletas de Eriksen están preparadas.