Por Lucas Hernández y Kylian Mbappé dejó tirado a Laporta para ser el bombazo del verano en París

Luis Enrique fue la primera piedra que puso Nasser Al-Khelaïfi para construir un nuevo proyecto que evite debacles como las vividas en los últimos tiempos en el Parque de los Príncipes y, tras el entrenador asturiano, el jeque cerró una cadena de incorporaciones que tuvieron a Milan Skriniar, Lucas Hernández, Marco Asensio, Randal Kolo Muani o Lucas Hernández como grandes destacados.

Precisamente el defensa francés es protagonista estos días porque ha realizado unas declaraciones en las que confesaba que su llegada a París, amén de la presencia de Kylian Mbappé, fueron claves para convencer a Ousmane Dembélé, quien asimismo ha esclarecido por qué no dudó en abandonar el club catalán a pesar de ser una pieza indiscutible para Xavi Hernández y de tener contrato en vigor hasta 2026: “Me dije a mí mismo que me iba a quedar en el Barça. Fueron los contactos con el PSG los que me hicieron querer dejar el Barça. Quería fichar por el PSG. Fue más el PSG lo que me hizo cambiar de opinión que simplemente dejar el Barcelona”, comentó El Mosquito a L’Équipe.

Este mismo medio ha puesto en relieve que Kylian Mbappé, quien mantiene una relación muy cercana a Dembélé más allá de los terrenos de juego, también contactó con el exjugador del Barça para terminar de finiquitar las opciones de Joan Laporta le retuviese en la Ciudad Condal, algo que Xavi pidió de forma taxativa a su presidente.

Eso sí, los 50 millones abonados a tocateja por Al-Khelaïfi, siendo este el precio de salida fijado en su cláusula de rescisión, ya no solo evitaron que Laporta pudiera frenar la operación, sino que alentaron a Dembélé a decantar la balanza sin pestañear.

Con eso y más, aunque muchos presagiaban que este fichaje sería muy importante para el proyecto que dirige ahora Luis Enrique, hay datos que sitúan al jugador como una de las grandes decepciones de la campaña en la capital francesa ya que Ousmane aún no se ha estrenado como goleador en los 13 partidos oficiales disputados con el club y solamente ha repartido 3 asistencias en estos dos meses y medio de curso.