PSG esquirla a Benfica: 125M en Neves y Ramos; otros 30M por el sustituto del descartado Skriniar

La salida obligada de Skriniar tras ser descartado por Luis Enrique sigue avanzando y el internacional eslovaco parece tener todos los números para fichar por el Al-Nassr. El PSG ya parece haberle encontrado sustituto.

El portugués Tomás Araujo del Benfica está en la primera posición de la lista de candidatos. Luis Campos, manager deportivo del Parque de los Príncipes, vuelve a mirar hacia Lisboa. El joven central ha despertado el interés de varios clubes, y de hecho, el Crystal Palace ya presentó una oferta de hasta 20 millones de euros que fue rechazada por el Benfica.

Hasta ahora, desde París no se ha presentado una oferta formal, pero el tiempo apremia en las oficinas del club parisino. Además de la salida de Skriniar, el PSG está lidiando con una serie de lesiones en su defensa, por lo que podrían surgir novedades en las próximas horas. Sólo se reforzó en ese sector con el ecuatoriano William Pacho, de Leverkusen.

🔴🔵🇵🇹 Paris Saint-Germain top target in case Milan Skriniar accepts to join Al Nassr would be Tomás Araujo.



He’s key player for Benfica and for Roger Schmidt, while Araujo is on top of PSG list for the centre back position. pic.twitter.com/N30HYAuADj