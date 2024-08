No bastó con Messi y Neymar: el ocaso de otra estrella del PSG que Luis Enrique descarta

De ser un defensa top del 2023 a estar en la rampa de salida.

Milan Skriniar se convirtió en uno de los descartes de última hora del PSG en este mercado de fichajes, y el club está moviendo ficha para encontrarle una salida antes del cierre del mercado el 30 de agosto. La operación se perfila complicada, especialmente por el alto sueldo que maneja el eslovaco en la capital francesa, 12 millones brutos, pero Luis Enrique ya le ha lanzado el ultimátum: que busque equipo porque no entra en sus planes y no tendrá minutos si se queda.

El mensaje del entrenador español es claro: los que no estén dispuestos a luchar no jugarán con él. Skriniar, que llegó la temporada pasada como uno de los fichajes estrella para reforzar la defensa, está totalmente fuera de la órbita del plantel parisino.El pasado viernes, se quedó fuera de la convocatoria, dejando claro que está más afuera que nunca del Paris Saint-Germain y convirtiéndose en una suerte de 'indeseable'.

Ahora, falta ver si algún club está dispuesto a igualar su salario en el PSG, que, por el momento, no ha recibido ofertas por el ex defensa del Inter de Milán. La llegada de William Pacho por 40 millones de euros ha sido otro golpe bajo para el croata, demostrando la intención de la dirección deportiva de darle el puesto a un central con buena salida de balón y firme en los duelos, que ya ha sido titular en los dos primeros partidos de la temporada.

Skriniar llegó a París con la vitola de defensa consagrado, destinado a darle un salto competitivo al PSG, especialmente tras la marcha de Sergio Ramos. Él fue su relevo. Los primeros cuatro meses en la capital francesa fueron destacados, con casi todos los minutos en su haber hasta enero. Pero una lesión en la Supercopa de Francia contra el Toulouse el 3 de enero cambió su panorama.

Desde ese percance, Skriniar se borró de los planes de Luis Enrique, que prefirió a Lucas Beraldo como central titular incluso después de la rotura de ligamentos de Lucas Hernández. No jugó un solo partido de la Champions League después de los octavos de final, y el DT nunca confió en sus condiciones.

