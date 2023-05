Sergio Ramos y Verratti, perplejos, están casi fuera: estos 2 refuerzos de Al-Khelaïfi ilusionan más

Todavía no han terminado las competiciones nacionales y hasta que no se celebre la final de la Champions el próximo 10 de junio no dará comienzo el mercado de traspasos estival de 2023, pero Nasser Al-Khelaïfi, con el título liguero prácticamente afianzado y sin mayores retos por los que pelear esta temporada, ya está centrando su atención en una ventana de transferencias que presenciará en primera instancia, salvo un giro radical, la sorprendente incorporación dos refuerzos que trastocan el futuro de Sergio Ramos y Marco Verratti: Lucas Hernández y Manuel Ugarte.

El central español finaliza contrato con el PSG el próximo 30 junio y aunque sus prestaciones en la presente campaña han sido una de las pocas conclusiones positivas extraídas Galtier, Al-Khelaïfi ha cerrado un acuerdo con el internacional francés del Bayern de Múnich para cerrar su fichaje. Eso sí, esta operación también conlleva un elevado grado de incomprensión por parte de los aficionados ya que Lucas Hernández se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el primer encuentro disputados por les bleus en el Mundial de Qatar y el estado en el que regresará a escena genera un sinfín de incógnitas.

Manuel Ugarte es el segundo de los fichajes que está a punto de certificar el jeque catarí. El centrocampista uruguayo del Sporting de Portugal lleva un par de campañas maravillando en el conjunto lisboeta y, si ya el PSG negoció su llegada el verano pasado, esta vez Al-Khelaïfi ha optado por tomar la vía rápida: pagar su cláusula de rescisión, 60 millones.

Las consecuencias

Aún falta oficializar estas dos incorporaciones para el proyecto del PSG, pero que Sergio Ramos y Verratti sufrirán los efectos de esta decisión de Al-Khelaïfi cada vez admite menos dudas.

El español, con una competencia como la de Lucas Hernández, apenas contará con opciones de renovar su contrato y Verratti, a pesar de ser una institución en el club, podría verse alentado a salir del club ya que, habiendo atado Al-Khelaïfi un relevo generacional (Ugarte), su peso en el proyecto caerá en picado.