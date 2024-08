Sin Mbappé es más difícil: el plan de Luis Enrique para potenciar al PSG; el español elige creer

Con el paso de las temporadas el Paris Saint-Germain ha ido prendiendo referentes en el ataque de peso. La salida de Neymar fue un golpe duro de asimilar de los parisinos, pues el brasileño escogió Arabia Saudita para seguir con su carrera. En medio de críticas, Leo Messi también causó sensación con su partida a la MLS. Y ahora último, Kylian Mbappé se fue para alcanzar su destino en el Real Madrid, dejando sin el último extremo de renombre con el que contaba Luis Enrique.

El técnico español tiene conocimiento que su plantel quedó tocado tras salida de las estrellas, pero no pierde la compostura y menos antes del inicio de la temporada. Precisamente, el ex DT del Barcelona ofreció una conferencia de prensa para responder a las interrogantes sobre el caso Mbappé y más que nada, dar a conocer el plan que ya puso en marcha para iniciar con pie derecho y conseguir resultados positivos.

El PSG pos Mbappé

Luis Enrique es conocido en el medio por ser un idealista sagaz, capaz de desestabilizar a un equipo completo a base de su sistema. Bajo esa premisa, el coach prioriza ante todo el juego colectivo por encima de lo individual. “Es un reto apasionante, demostrar que el fútbol es un deporte colectivo. Todos conocemos a Kylian y las características como jugador’’. Asimismo, cerró la idea diciendo que “como entrenador y como equipo, es un reto apasionante para todos’’.

🤣 La IMPERDIBLE REACCIÓN de LUIS ENRIQUE al ser preguntado por MBAPPÉ:



😅 "¿Todavía seguís aquí?"



Vía 'rmc' pic.twitter.com/PSL1U3SiV8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

No vio a Kylian con el Madrid

PSG se prepara para afrontar un nuevo curso, llegar hasta las últimas instancias en Champions League y por supuesto, no dejar escapar la Ligue 1. Sin embargo, la prensa no pudo evitar preguntarle al DT sobre Kylian Mbappé, incluso si había visto la Supercopa en el cual actuó el francés. Como es típico en Luis Enrique, respondió negando con la cabeza dejando en claro que no había visto nada.

Las altas de los parisinos

El fichaje de Désiré Doué se aproxima al Parque de los Príncipes y ya hay una ilusión de por medio por parte del director técnico. “Tenemos plena confianza en seguir desarrollando el proyecto. El año pasado fichamos prácticamente a un jugador por línea’’, resaltó. Finalmente, tuvo claro lo que al final importa. “El líder del equipo es el club, el PSG, los jugadores deben dar el máximo. Vamos a ser más sólidos como equipo’’, exclamó.