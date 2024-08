Fue el verdugo del PSG en Champions, mejora a Dembélé y por 60M el inglés llega para echar a Asensio

Luis Enrique sigue enfocado en reforzar el malherido ataque del PSG después de la fuga de Kylian Mbappé. La delantera parisina ha perdido mucho potencial tras perder a su gran superestrella. Una situación que, si ya se comenzó a remediar con el fichaje de Désiré Doué, Lucho espera acabar de solventar mediante la incorporación de Jadon Sancho, que, tras eliminar al PSG de la pasada edición de la Champions, ahora podría acabar recalando en el conjunto francés.

La realidad es que, ahora que Mbappé ya no está, a la plantilla de Lucho, le faltan jugadores capaces de sumar goles. En este sentido, pese a que Ousmane Dembélé es un especialista a la hora de generar peligro, sus 6 goles en 42 partidos demuestran que a la hora de ver portería, el ex del Barça no es un especialista. Materia en la que tampoco brillaron ni Asensio ni Barcola a lo largo del pasado curso. Aspecto en el que el mejor Jadon Sancho sí que puede colaborar. Es por este motivo que, según RMC Sport, el PSG quiere fichar al extremo inglés.

Sin embargo, en París no tendrán nada fácil incorporar a un Jadon Sancho al que el Manchester United está tasando en unos 60 millones de euros. Una cifra elevadísima para un jugador que en los últimos años, apenas ha gozado de oportunidades en Old Trafford.

Gran riesgo para una mayor recompensa

Pese al elevado precio, la realidad es que en su mejor momento, Jadon Sancho fue uno de los jugadores más determinantes del planeta. Tan es así, que formó una pareja letal con Erling Haaland en su época en el Borussia Dortmund, donde el inglés era mucho más determinante que su socio noruego.

Además, con poco más de dos semanas de mercado, el PSG tampoco goza de mucho tiempo para cerrar la segunda incorporación de la temporada en su delantera, que, si todo llega a salir bien, sería un Jadon Sancho que, desde su llegada complicaría mucho la vida a Marco Asensio, que, si ya tenía pocas opciones de ser importante para Luis Enrique, si llega el extremo inglés, el balear pasará a un plano muy lejano del que desearía.