Tras Kubo y Odegaard, Ancelotti inventa un genio ante la Real: antes de Mbappé y Endrick, este sí

Si hay un momento que puede ser de ‘antes y después’ en el Real Madrid con el nuevo genio, para Carlo Ancelotti es este y todo hace indicar que le va a dar el hueco suficiente para explotar. Con una ventaja de 11 puntos sobre el FC Barcelona, el Madrid afronta las últimas seis jornadas de liga con una tranquilidad radical que permite hacer cambios y distribuir minutos para aquellos que necesitan quitárselos de encima en las piernas -sobre todo pensando en el Bayern- y los que ansían sumarlos a las suyas; y ahí entra este nuevo crack al que tanto se ha esperado.

20 millones, mucha expectativa y nada solo artificio

Con este escenario, en un contexto tan favorable, Kubo y Odegaard, dos a los que se tildó de genios y que no encontraron su hueco en el Madrid, no pueden menos que envidiar al joven jugador blanco, ya que, Carletto, si atiende a lo que dijo en rueda de prensa recientemente, empezará a dar forma y protagonismo a Arda Güler, el jugador que maravilló en pretemporada y que ha sido un recurso más que artificial esta temporada, con lesiones y ausencias continuadas. Pero ya no más, el fichaje que el Madrid robó al Barça tiene seis jornadas para demostrar que vale.

Dada la forma de actuar del técnico de Reggiolo, no esperen al jugador zurdo de titular en el Reale Arena (este viernes), ni siquiera en los seis partidos que restan hasta el final, más que nada porque Ancelotti no es de revoluciones y sí de poco de mirar a los jóvenes sin cartel, pero desde luego el zurdo sí ha de tener ciertos minutos en cada una de esta media docena de partidos, es decir, un tiempo limitado pero tiempo al fin y al cabo, que es lo que pedía el jugador turco y lo que puede ofrecerle el Madrid.

La transformación ya está en marcha

Sabe Güler, y Carletto, también Vinicius, Jude Bellingham, Rodrygo, Joselu y Brahim, que la llegada de Kylian Mbappé y Endrick al club es inminente, estarán en la plantilla la temporada que viene y eso son dos puestos más (o menos, según se mire), dos cracks con los que rivalizar por minutos, por eso para ellos y Güler es crucial demostrar el máximo de aquí al final. Especialmente para el otomano, quien se proyectaba como sustituto de Bellingham en la media punta, pero al que un Mbappé de 9 y Brahim amenazan en la 24/25. Como decimos, si hay un momento para Güler con el que convencer al Madrid y a Carletto, es este: poco tiempo, menos hueco y una exigencia única, pero, cosa que no tuvieron ni Kubo ni Odegaard, un contexto deportivo favorable para crecer.