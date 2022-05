Sonó para Manchester United y Real Madrid, pero se pone a tiro del PSG

Christopher Nkunku es uno de los nombres propios de la Bundesliga y el fútbol europeo durante la presente temporada. El jugador del RB Leipzig ha cuajado un curso fantástico, lo que ha llamado la atención de varios grandes del continente como Manchester United, Bayern, Chelsea, Paris Saint-Germain o Real Madrid.

Con tan solo 24 años de edad, el jugador francés ha sido elegido como el "mejor jugador del año" en la liga alemana, donde ha destacado por su faceta goleadora sin jugar de delantero centro. Nkunku, que llegó al Leipzig en 2019, ha disputado 51 partidos esta temporada. Más de 4.180 minutos de juego en los que ha marcado 35 goles y ha dado 20 asistencias.

Nkunku es un jugador muy habilidoso, con una gran capacidad de regate y manejo del balón. Puede jugar tanto en las bandas como en el centro, que es su mejor posición, ejerciendo como mediapunta o incluso segundo delantero. Tiene una gran capacidad de generar espacios, bien con pases directos o rompiendo líneas en conducción, por no hablar de su llegada a portería rival, siempre presente en su juego.

El conjunto alemán es consciente del interés que el francés ha despertado, por lo que si el centrocampista quiere abandonar el club no podrán hacer nada para retenerlo, a pesar de tener contrato hasta 2024. La tasación del conjunto de la bebida energética está entre 65 y 75 millones de euros, mucho más de los 13 millones que pagaron al Paris Saint-Germain hace tres años.

Ahora el conjunto parisino es uno de los favoritos para hacerse con los servicios del centrocampista, un regreso a su país natal que no disgusta a Nkunku. "El PSG es mi casa, el club de mi corazón. No cierro ninguna puerta", aseguraba el galo, que no cierra la puerta al club que le ha visto crecer desde el fútbol base. Después de una temporada espectacular, el francés sabe que debe subir un escalón y jugar en un club que luche por cotas más altas que el RB Leipzig, y el Paris Saint-Germain reúne todos los requisitos para llevar a cabo su fichaje.