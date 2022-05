Tras Zidane, nuevo 'no' al banquillo del PSG: Pochettino opción real

La eliminación del PSG de la Champions League ante el Real Madrid parecía que había supuesto la sentencia final para un Mauricio Pochettino que ya llegaba a esa fecha con muchas dudas sobre su continuidad. Todo hacía apuntar que, cuando terminase la temporada, Al-Khelaifi no perdería el tiempo y que el técnico argentino sería despedido por el jeque para traer un nuevo entrenador, pero, a día de hoy, no existe ninguna información que afirme con rotundidad que el ex del Tottenham no continuará el año que viene en el Parque de los Príncipes, es más, la mayoría de las noticias son sobre rechazos hacia el banquillo del equipo parisino, al que ahora hay que sumarle uno más.

Primero fue Zinedine Zidane, según publicaba esta misma semana Telefoot, el ex del Real Madrid tiene como objetivo prioritario dirigir la selección francesa y está muy pendiente de lo que decida hacer la Federación Francesa de Fútbol tras el papel que haga Didier Deschamps con la absoluta en el Mundial de Qatar. Por eso rechazó coger al equipo en enero, y por ello ha vuelto a decir ‘no’ a Al-Khelaifi, afirma este medio.

A Zinedine Zidane hay que sumarle ahora un nuevo rechazo hacia su banquillo de otro de los entrenadores que mas fuerte ha sonado para sustituir a Mauricio Pochettino, y es que, según publica el diario inglés The Express, tras conseguir clasificarse finalmente para la Champions League, Antonio Conte habría decidido permanecer por lo menos un año más en la Premier League.

Nuevo rechazo que deja la lista de candidatos bastante vacía, ya que, ahora mismo, y tal y como publicamos ayer en Don Balón, la mejor opción que se maneja dentro del club es la de aguantar un año más con Pochettino e intentar el fichaje de Pep Guardiola el año que viene, ya que, el técnico catalán termina contrato en junio de 2023 y sigue sin renovar.

Otro de los nombres que han sido asociados esta semana con el banquillo del equipo francés es el de Rubén Amorim, quien TyC Sports ha asegurado que se ha convertido en el principal candidato a dirigir a Mbappé, ya que, es muy del gusto del jugador y su nuevo director deportivo, a falta de oficializarse, Luis Campos, lo ve con buenos ojos. Veremos qué pasa finalmente con este banquillo, pero, lo cierto es que a día de hoy, parece que nadie quiere asumir el cargo del PSG.