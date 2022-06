Zidane echa leña al fuego: quiere entrenar a Mbappé pero no con el PSG

Zinedine Zidane ha sido noticia en los últimos días ligado al equipo de moda, al París Saint Germain. El técnico francés parecía que tenía pie y medio en el banquillo del Parque de los Príncipes pero de repente su situación dio un giro radical y se alejó casi por completo del club parisino, especialmente al entrar en liza otros nombres como el de Christophe Galtier, que ahora parece el candidato número uno para Nasser Al-Khelaïfi.

El ex técnico del Real Madrid ha hablado para el diario francés L’Equipe en un amplio reportaje en el que repasa su momento actual y sus intenciones de futuro. Habla sin tapujos y, de hecho, a la pregunta de si algún día entrenaría al París Saint Germain, respondió que “nunca digas nunca”, dejando así la puerta abierta para el futuro.

Pero aunque parece que en esta temporada no va a recalar en el banquillo del PSG, es probable que a corto plazo Zizou termine cruzándose con Kylian Mbappé en el mismo equipo. No pudo ser en el Real Madrid, tiene pinta de que tampoco en el Parque de los Príncipes pero es un secreto a voces que la intención de Zidane es la de terminar entrenando a la Selección francesa más pronto que tarde. “Claro que quiero y espero ser el seleccionador algún día. Cuándo, no depende de mí pero quiero cerrar el círculo. La Selección francesa es lo más bonito que hay y sería todo para mí”, dijo el míster galo.

Cómo tratar a Mbappé

Uno de los fuertes que siempre se ha comentado de Zidane ha sido la manera, especialmente en el Real Madrid, de tratar a las estrellas mundiales del fútbol, algo que también tendría que hacer con Mbappé si llega a ser seleccionador: “Ayuda haber vivido lo que están viviendo ellos pero sobre todo no debes querer ser más que ellos ni debes cabrearlos. Yo en esto no tengo ego. He vivido situaciones con muchos entrenadores o jugadores que querían ser más que los demás”, argumentó Zizou.

Ahora, queda la duda de cuándo será el momento en el que Zidane recoja el testigo de Deschamps al frente de la Selección francesa porque Zizou ya ha dejado claro que está más que preparado para asumir un reto tan grande como ese.