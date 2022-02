Zidane ya piensa en el PSG, petición de lujo a Al-Khelaifi y bombazo

Zinedine Zidane ya empieza a pensar en el PSG, la probable salida de Mauricio Pochettino del banquillo parisino y la llegada del extécnico del Real Madrid a Francia parece cada vez más cerca. De ser así, Al-Khelaifi ya tiene la primera petición el entrenador encima de la mesa, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Según informaciones del diario Daily Mirror ‘Zizou’ querría suplir la marcha de Mbappé con el luso con el que tan buena relación ha cuajado durante su etapa en el conjunto blanco.

El PSG ya intentó fichar al portugués en el pasado, pero no llegó a convencerle. Si Zidane acaba sentándose en el banquillo del Parque de los Príncipes el presidente contaría con una baza muy importante para intentar hacer cambiar de opinión al exmadridista. ‘Zizou’ puede juntar en un mismo equipo a Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo. Una locura.

No es ningún secreto que el astro portugués no está satisfecho en Manchester. La temporada comenzó muy bien para él, pero ha medida que ha ido avanzando el curso todo ha cambiado en el United: Destitución de Solskjaer, malos resultados, no comparte las técnicas de su nuevo entrenador Ralf Rangnick y el ansía poder seguir ganando más títulos hace impensable a día de hoy que veamos al luso el año que viene seguir siendo un diablo rojo.

Zinedine Zidane también habría pedido al máximo dirigente del París Saint-Germain el fichaje de Karim Benzema, pero esta opción para más inviable, ya que ni el club ni el jugador están descontentos con su rol dentro del equipo.

La marcha de CR7 provocaría un importante aumento de ingresos en los ‘red devils’ que intentarían utilizar para acometer el fichaje de Erling Haaland. El delantero noruego es pretendido por casi todos los grandes equipos europeos para reforzar su ataque y el Manchester United va a necesitar el año que viene un goleador que aporte más de 20 goles por temporada. No es ningún secreto que el ariete del Borussia Dortmund abandonará la Bundesliga en verano y la Premier League sería un destino ideal para su forma de entender el fútbol.