El Manchester United desea al objetivo del Arsenal para suplir a CR7

Otro de los nombres que sin duda alguna acaparará más rumores a lo largo del próximo mercado de fichajes será de Alexander Isak. El sueco interesa a varios equipos de la Premier League y ya este pasado mes de enero sonó como posible incorporación para el equipo de Arteta, pero los ‘gunners’ se centraron en la salida de Aubameyang y en intentar fichar a Vlahovic y perdieron su oportunidad de reforzar su delantero con el atacante de la Real Sociedad.

Pero el Arsenal no es el único club interesado en hacerse con el talento sueco, Cristiano Ronaldo parece que no continuará el año que viene en los diablos rojos y Alexander Isak habría levantado el interés de Rangnick y la junta directiva para que el delantero sueco fforme parte del vestuario el próximo año según The Mirror.

Por lo tanto, Manchester United y Arsenal competirán el próximo verano por contratar al internacional sueco, pero a menos que los de Arteta logren clasificarse para la Champions League será bastante difícil que los ‘gunners’ logren convencer al atacante de la Real Sociedad, equipo el cual estaría dispuesto a vender al jugador, el cual no cierra sus puertas a una posible salida:” nunca puedes estar seguro de nada”, asegura Isak en una entrevista al Mundo Deportivo.

Además, el conjunto de Mikel Arteta no sería la única incorporación que realizaría de cara al año que viene en lo que al ataque se refiere. Daniel Calvert-Lewin del Everton y Ollie Watkins del Aston Villa también forman parte de la planificación del Arsenal de cara a reforzar su plantilla para la próxima temporada en una operación que podría superar los 200 millones de euros si acabase acometiendo los 3 fichajes que pretende.

Ambos equipos necesitan un nuevo delantero. El Manchester United para sustituir a Cristiano Ronaldo y quien sabe si la de Cavani, además de la baja de Greenwood. Y el Arsenal para reforzar casi por completo esa zona del terreno de juego debilitada tras las salida de Aubameyang en enero y las de Nketiah y Lacazzatte en junio al terminar sus contratos con el conjunto inglés.