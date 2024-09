¿Cómo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen vigentes en 2024? Un especialista revela el secreto

Los años pasan para todos los jugadores, menos para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por eso, fanáticos y colegas se preguntan cuál es su secreto para mantenerse en plena forma hasta el final de su carrera.

En diálogo participó del podcast de Endor, el doctor Eduard Estivill, licenciado en Medicina y Cirugía especialista en medicina del sueño, destaca la importancia del sueño y asegura que esa es la clave por la cual ambos siguen marcando diferencia dentro del campo de juego.

"Messi, por ejemplo, duerme once horas contando las siestas. Ronaldo hace lo mismo incluso tiene un coach de sueño, un entrenador que le dice las horas que tiene que dormir. Ellos gastan mucho y para reparar físicamente lo que gastan deben recuperarse, aunque la gente se piense que los futbolistas trabajan poco no es verdad, porque los entrenamientos gastan muchísimo", comentó Estivill.

En esa línea, hizo hincapié en lo importante que es dormir para la salud de cualquier persona, especialmente entre los deportistas.

La semana pasada, la prestigiosa revista France Football dio a conocer a los 30 nominados al Balón de Oro 2024. Después de 21 años, ni Messi ni Cristiano figuran en la lista para ganar el trofeo.

La última vez que ocurrió esto fue en 2023, en aquella oportunidad el ganador del Balón de Oro fue el checo Pavel Nedved de la Juventus de Italia.

El anuncio marca el fin definitivo de una era. Messi cierra su carrera con ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano Ronaldo se despide con cinco, dejando un legado incomparable en la historia del deporte.

