Drama en Brasil y alegría para Messi: Vinicius y Neymar, vendidos

En una competición tan corta y comprimida como lo es el Mundial de Qatar 2022, cualquier lesión, por pequeña que sea, puede suponer un duro contratiempo para los combinados nacionales. Si no que se lo digan a la Brasil de Neymar Jr y Vinicius que, hasta la fecha, no ha podido contar con el futbolista del PSG en los dos últimos partidos (si bien se prevé que sí pueda estar para el partido de octavos de final). Sin embargo, las malas noticias en forma de lesión no han dejado de atizar a la canarinha que no podrá disponer ni de Gabriel Jesus ni de Alex Telles por lo que resta de Mundial, que se unen a las dudas del propio Neymar y Danilo.

Sin duda alguna, dichas lesiones ponen en serios problemas al seleccionador brasileño Tite, ya que merman a la plantilla seriamente, especialmente en defensa donde, con las bajas de Danilo y Alex Telles, el entrenador solo podrá contar con un lateral para cada banda (en la derecha Dani Alves y en la izquierda Alex Sandro). Además, como comentamos, la baja de Gabriel Jesus, a pesar de ser más remediable, también es significativa, ya que el futbolista del Arsenal había participado en todos los partidos del Mundial con Brasil.

En contraposición, dichas bajas son buenas noticias para la Argentina de Leo Messi, ya que de esta manera ve como uno de sus potenciales rivales en semifinales llegaría mermado a la cita (siempre y cuando, eso sí, Argentina consiga vencer a los Países Bajos en cuartos de final y Brasil haga lo propio con Corea del Sur en octavos y con Japón o Croacia en cuartos). Sea como sea, resulta evidente que, con las preocupantes bajas en los laterales, tendrán que ser todavía más protagonistas los delanteros de la canarinha para conseguir contrarrestar las posibles carencias que puedan tener en defensa.

Por ello, Neymar y Vinicius, los principales argumentos ofensivos del equipo, tendrán que dar un paso adelante si quieren volver a levantar el título de la Copa del Mundo. Por lo pronto, eso sí, ambos han perdido a uno de sus aliados en el frente de ataque como es Gabriel Jesus. Además, todavía quedan cuatro partidos para llegar a la tan ansiada final y cualquier lesión más supondría un durísimo contratiempo para la canarinha en un torneo como el Mundial que, como comentamos, no tiene apenas descansos.

Desde luego, a partir de ahora que los niveles se equilibran más, uno de los factores que puede determinar el favoritismo de una selección u otra, pueden ser las lesiones. Ahí, la Brasil de Neymar y Vinicius no está teniendo demasiada suerte.