Mou y Dybala golpean al Madrid y convencen al 9 favorito de Ancelotti

La AS Roma es uno de los clubs europeos que mejor se han reforzado, hasta el momento, este verano. José Mourinho quiere pelear por el Scudetto esta campaña y de ahí que la directiva haya sido muy complaciente con sus numerosas peticiones. Futbolistas como Paulo Dybala o Georginio Wijnaldum han aterrizado en la capital italiana para brindar ese salto de calidad en la plantilla y ahora, si nada se tuerce, el broche lo pondrá el delantero que ‘Carletto’ tenía en mente para ser el suplente de garantías de Karim Benzema en el Real Madrid: Andrea Belotti.

Tal y como ha apuntado el periodista italiano Filippo Biafora, la AS Roma está ultimando flecos para confirmar el fichaje del delantero italiano, quien actualmente se encuentra libre tras terminar su contrato con el Torino el pasado 30 de junio.

Precisamente ese factor era el aliciente principal por el que Ancelotti había dejado el nombre de Belotti en las oficinas del Bernabéu, pero Florentino Pérez no ha movido ficha de la forma esperada y ahora tiene que ver cómo Mourinho está a punto de cerrar su incorporación.

Esto no solo conllevará poner la guinda al mercado veraniego del cuadro capitalino, sino que Ancelotti haya recibido un duro varapalo ya que Benzema necesitará dosificar sus minutos con mucha más asiduidad que la campaña anterior y Mariano, el otro delantero centro de la plantilla, no gusta nada al técnico de Reggiolo. Es por eso que durante los últimos meses una de las mayores obsesiones de ‘Carletto’ ha sido encontrar un suplente de garantías para el francés, siendo Belotti una opción muy atractiva para su compatriota, pero no parece que este vaya a poder lograr su objetivo.

Así pues, salvo sorpresa de última hora, ‘Il Galo’ se incorporará a las filas de la AS Roma para apuntalar la delantera del equipo, que con las recientes incorporaciones de Dybala y Wijnaldum y la presencia de jugadores como Tammy Abraham o Nicoló Zaniolo tiene muchos motivos para ilusionarse esta temporada tanto en la Serie A, campeonato que no gana el equipo desde la temporada 2000/2001, como en la Europa League.