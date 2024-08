"El niño maravilla" bestial: deja el Inter pero sigue en la élite en busca de jugar el Mundial 2026

Después de tantas idas y vueltas, Alexis Sánchez continuará su carrera en Europa y se unirá al Udinese. El goleador chileno mantendrá su estatus en la elite del fútbol y finalmente alcanzará lo que tanto deseaba.

Según lo que reportó Bitbol, el club italiano le ofreció un contrato monumental para seducirlo y lo logró. El acuerdo es por dos temporadas, así que Alexis Sánchez se quedará en Udinese hasta el 2026.

Hace poco, el delantero estaba en Santiago de Chile tras jugar la Copa América 2024 con la selección chilena, pero ahora ya debería estar en Italia, ya que en los próximos días pasará la revisión médica, firmará el contrato y se integrará a la pretemporada del Udinese.

Alexis había estado en negociaciones con el Olympique de Marsella y el Lille, pero ninguno de los dos le ofreció el contrato de dos años que él buscaba. Su objetivo es llegar a la Copa del Mundo 2026 jugando en Europa, y todo apunta a que lo conseguirá.

Heard sources that Alexis Sanchez is going to Udinese but will come straight to Watford on a season long loan. #watfordfc pic.twitter.com/6MADwfzVBq