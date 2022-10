Luis Enrique saca pecho y humilla a CR7: Qatar será su último Mundial

España se clasificó para la Final Four de la National League tras vencer 0-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Braga con un gol de Álvaro Morata en el minuto 87 a pase de la revelación de esta convocatoria, Nico Williams. El delantero del Atlético de Madrid ha vuelto a responder a la confianza del seleccionador anotando en una cita importante para ‘La Roja’ y tras celebrar en el vestuario su clasificación para la final a 3 que se disputará en junio del año 2023, el seleccionado decidió sacar pecho de sus logros con el combinado español y publicar en sus redes sociales sus logros durante su etapa como seleccionador.

En esta foto se puede ver claramente, marcado en verde, como España es la única de todas las selecciones europeas importantes que ha conseguido quedar entre las 4 primeras clasificadas en los últimos cuatro torneos disputados: subcampeón en la UEFA National League del año 2020, semifinalista en le Eurocopa de 2020/2021, 1ª de grupo en la clasificación para el Mundial de Qatar y, de nuevo, clasificada para la Final Four que como ya se ha dicho se disputará en junio del año que viene.

España es la única que ha logrado, por lo menos, quedar entre las cuatro primeras y Luis Enrique quería dejarlo claro con esta publicación en redes sociales dejando claro que su labor como seleccionador de ‘La Roja’, pese a todas las críticas que recibe cada vez que da una convocatoria, está siendo la mejor de toda Europa, pero al hacerlo y sin quererlo, también ha dejado en mal lugar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, ya que, si nos fijamos, de todas las grandes selecciones europeas, la única que no tiene marcado en verde ninguna casillas es la escuadra lusa.

La selección de Fernando Santos tiene todo en rojo e incluso pudo quedarse fuera del Mundial de Qatar. Tal y como podemos observar, Portugal quedó 2ª en la UEFA National League de 2020, cayó en octavos en la Eurocopa 2020/2021, se clasificó en la repesca para Qatar y en esta National League ha vuelto a quedar segunda tras caer precisamente ante España. Además, desde los medios portugueses aseguran que gran parte de la culpa de todo ello la tiene su gran estrella, Cristiano Ronaldo.

Desde que cayera eliminada contra España, e incluso antes del partido ante ‘La Roja’, el jugador del Manchester United no ha parado de recibir críticas en su país por su mal estado de forma. Le culpan de haber fallado ocasiones claras ante Unai Simón y son varios los medios que apuntan a un relevo generacional, quieren a CR7 en el banquillo, entienden que su ciclo ya ha terminado y que el Mundial de Qatar debería ser el último que disputase con el combinado luso, aunque en este coinciden país y futbolista, ya que, el mismo aseguró este verano en una entrevista que le gustaría participar en la siguiente Eurocopa, que tendrá lugar en el año 2024, pero no dijo nada del Mundial de 2026. Parece que el tiempo de CR7 con la selección está llegando a su fin, y puede que Qatar sea su último Mundial, al fin y al cabo en 2026 el ex del Real Madrid tendrá ya 41 años.