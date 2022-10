Nueva era en el Madrid: Modric, Kroos y otros 5 aceptan su destino

El Real Madrid sigue inmerso en un proceso de renovación del vestuario constante, pero nada acelerado. Una remodelación que ya se ha cobrado a varios pesos pesados de la plantilla en junio de este mismo año con las salidas de jugadores tan importantes para la historia del club como Marcelo, Casemiro, Isco o Gareth Bale (además de Kubo, Latasa, Jovic, Reinier, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Chust o Borja Mayoral) y que podría continuar el verano que viene con la salida de hasta 7 jugadores del conjunto blanco, varios de ellos también emblemáticos.

En junio de 2023, terminan contrato con el Real Madrid: Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Marcos Asensio, Mariano Díaz, Nacho y Karim Benzema. Ponemos en último lugar al francés porque su renovación hasta el año 2024 es casi un hecho, aunque habrá que esperar al día 17 de octubre para confirmarlo, ya que, según ha afirmado el periodista Fabrizio Romano, existe una cláusula en el contrato del delantero galo por la cual, en caso de ganar el Balón de Oro, extenderá su contrato por un año más automáticamente. Además, en caso de no recibir el premio, cosa poco probable, tanto Florentino Pérez como el jugador estarían dispuestos a alargar su vinculación hasta esa fecha, ¿a la espera de Erling Haaland?

El caso de Luka Modric y Toni Kroos es bastante parecido, aunque sin Balón de Oro de por medio, la renovación de ambos jugadores depende de dos principales factores. El primero de ellos es su rendimiento durante la actual temporada, si es bueno (el cual lo está siendo hasta la fecha) el club no tendrá ningún inconveniente en ofrecerles un año más a ambos, es más, estarán encantados. El segundo de ellos es su propia voluntad, la cual parece que está en el Real Madrid, aunque los rumores acerca de una posible retirada del alemán crecen cada día que no firma, no pasa así con el croata, cuya intención es retirarse en el Real Madrid a los 40 años.

Más difícil lo tienen Marco Asensio, Dani Ceballos y Mariano Díaz. Los tres acaban contrato en junio de 2023 y a los tres se les ha buscado salida este verano, pero no se les ha conseguido encontrar destino. Ahora, de entre todos ellos, el que más posibilidades tiene (por oportunidades que le está dando Carlo Ancelotti) de continuar la próxima temporada en el Real Madrid es el andaluz, y el que menos el delantero dominicano. El caso de del balear es toda una incógnita, aunque todo apunta a que saldrá libre. Por su parte Nacho no tiene prisa por renovar, es un hombre de club y su intención es pasar toda la carrera vistiendo la elástica blanca, ser un ‘One Club Man’.

Nueva era

A todas estas posible salidas Florentino Pérez ya les está buscando sustituto. Jude Bellingham o Youri Tielemans para el centro del campo, Erling Haaland en 2024 por Karim Benzema, e incluso algunos ya han llegado como Aurélien Tchouaméni, Camavinga o incluso Iker Bravo. La renovación del vestuario blanco es constante, pero nada acelerada. Veremos cuantos de estos 7 jugadores continúan el año que viene, pero lo que está claro es que no será una revolución a gran escala y que el presidente blanco ya tiene pensados varios reemplazos.