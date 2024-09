Entrenó a Messi en PSG y brilló en Tottenham; ahora será técnico de una selección en el Mundial 2026

El argentino Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos. El exDT del Chelsea y PSG asume al cargo de entrenador en un momento clave para la historia del combinado nacional ya que, junto a México y Canadá, ese país será uno de los anfitriones del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada por las autoridades de la Federación de Fútbol de ese país a través de un comunicado a la prensa y un video en el cual el argentino se presenta ante a los aficionados y los invita a ver el encuentro de Estados Unidos contra Panamá.

“Mauricio es un ganador serial con una pasión profunda para el desarrollo de jugadores y una comprobada habilidad de construir equipos unidos y competitivos”, aseguró Matt Crocker, director deportivo de los Estados Unidos.

Las primeras palabras de “Poch”

Visiblemente contento por el nuevo desafío, el ex entrenador Southampton, Tottenham y Espanyol de Barcelona explicó los motivos por los cuales decidió dejar el fútbol europeo para sumarse a una selección.

“La decisión de unirme a US Soccer no fue solo cuestión de fútbol para mí, se trata del viaje que este equipo y este país están haciendo. La oportunidad de liderar a la selección de Estados Unidos, delante de aficionados que tienen tanta pasión como los jugadores, es algo que no podía rechazar. Veo a un grupo de jugadores repletos de talentos y potencial y juntos vamos a construir algo especial”, manifestó.

A message from Mauricio 🇺🇸



🗣️ ENG ➡️ 🗣️ ESP — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

La carrera de Pochettino

Mauricio Pochettino tiene 52 años y ocupaba el puesto de marcador central. Se destacó en Newell's Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain y Bordeaux. Además, disputó 20 partidos con la Selección Argentina y tuvo la oportunidad de integrar la lista de convocados para el Mundial Corea Japón 2002.

Como entrenador, se destacó por construir equipos con jugadores jóvenes en Espanyol de Barcelona, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea.