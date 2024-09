Luz verde para Mauricio Pochettino; el excoach de Chelsea y el reto más grande: Mundial a la vista

Mauricio Pochettino fue el entrenador escogido para ponerse el buzo de Chelsea con el objetivo de devolverle la identidad a un elenco 'blue' que hasta la fecha sigue intentando reencontrarse. Para mala suerte el técnico argentino, las cosas no salieron como se esperaba y los resultados no ayudaron, el rendimiento del equipo cayó en un hoyo interminable. Tras dar un paso al costado de Londres, el reto del ex Tottenham Hotspur fue aún más ambicioso, llegar a una selección nacional.

Con cierta experiencia dirigido en Premier League, LaLiga y Ligue 1, el nacido en Murphy consideró que era hora de ir a un nivel mucho más alto, liderar a un país en búsqueda de distintos objetivos. En ese sentido, el combinado de Estados Unidos vio en Pochettino un estratega y sobre todo el guía idóneo para explotar el máximo nivel de los futbolistas, así como darle una nueva dinámica. Solo restan detalles para que se haga oficial y el gaucho empiece a preparar al equipo para lo que será el Mundial 2026, justamente en ese país.

El Team USA ya tiene a un técnico en la mira y ese es Mauricio Pochettino, quien, como dice Fabrizio Romano a través de su cuenta de ‘X’, que “está preparado para firmar esta semana como nuevo entrenador de USMNT”. Lo más probable es que no esté a disposición para los encuentros contra Nueva Zelanda y Canadá, pero sí después de esto tras resolver los detalles de su contrato.

