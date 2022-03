Inglaterra duda del United: Kane y Declan Rice no confían en CR7

Dos de las estrellas de una de las favoritas, Inglaterra, de cara a la Copa del Mundo de Qatar del próximo mes de noviembre (se disputará hasta diciembre), como son Harry Kane y Declan Rice, seleccionables y cruciales en el esquema de Gareth Southgate, seleccionador inglés, están siendo tentados por el nuevo proyecto que trata de construir el Manchester United, uno en el que si nada se tuerce volverá a estar Cristiano Ronaldo, que cumpliría en junio de 2023 su contrato con los diablos rojos, sin embrago ambos cracks reniegan de los red devils.

Y es que uno de los efectos secundarios más peligrosos que puede sufrir un club histórico y grande a la vez, como lo es la entidad del Teatro de los sueños, que lleva años sumido en una deriva intrascendente, es que termine por no encandilar a jugadores que por nivel y capacidad están entre los mejores del planeta. Bien, pues precisamente esto es lo que le está pasando al equipo del norte de Inglaterra, que ahora ve como Kane y Rice poco menos que rechazan unirse al club de la ciudad de Mánchester.

Eso es lo que saca a relucir el diario Evening Standard con respecto al centrocampista del West Ham, que también está en la agenda del Chelsea. Dice la publicación que el jugador inglés de la medular tendrá un precio en el mercado de unos 160 millones de euros, como ven elevadísimo, pero aún con todo el United querría ir a por él, pero, tal y como señala el citado mass media, Rice le habría dicho a su entorno que prefiere al Chelsea.

En esta misma línea estaría el delantero del Tottenham, que sonó y mucho para engrosar las filas del Manchester City de Pep Guardiola la temporada pasada, algo que no terminó bien, pero esta temporada se está planteando desde Old Trafford como el gran fichaje de los diablos rojos en el próximo mercado. Kane, al respeto, respondía en palabras recogidas por Mirror que: “mi enfoque principal es terminar esta temporada, no puedo controlar lo que sucederá en el futuro”. Bien puede interpretarse que su énfasis ha cambiado desde la oferta del City a la del United, que es menor; al fin y al cabo, ¿mejoraría cambiando Londres por el Teatro de los sueños?