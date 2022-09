Keylor Navas, hundido en París: doble mazazo y Costa Rica, pendiente

Si hay un gran derrotado de todo lo que ha sucedido en el mercado de fichajes seguramente ese sea Keylor Navas. El guardameta costarricense se ha visto relegado por Christophe Galtier, el entrenador del París Saint Germain, a la suplencia en el conjunto galo y ya está pagando las consecuencias de no haber podido abandonar el Parque de los Príncipes rumbo a Nápoles.

Por el momento, el ex guardameta del Real Madrid no ha llegado a disputar ni un solo segundo en los primeros partidos del curso en la Ligue1 y, por desgracia para él, no parece que vaya a tener muchas oportunidades de hacerlo a lo largo de todo el curso. La apuesta del entrenador y del club por Gianluigi Donnarumma es firme, ven en el cancerbero italiano una figura no solo de presente sino también de futuro y por eso creen que es necesario que asuma los galones y que se convierta, como está sucediendo, en el portero titular e indiscutible del equipo. Lo está siendo en la liga francesa y lo va a ser también de manera extensible en la Champions League que arranca de manera inmediata.

Así las cosas, a Keylor Navas parece que le va a quedar tan solo el consuelo de tener minutos en competiciones menores como la Copa de Francia, pero va a ser un bagaje insuficiente para sus 35 años de edad y más todavía en una temporada tan importante como esta. El palo de ser suplente es doblemente fuerte contra el tico ya no solo por verse relegado en su equipo sino porque quería llegar al Mundial en las mejores condiciones para defender la portería de Costa Rica y eso no va a ser así.

Pese a que no ha jugado ni un minuto, en principio su presencia en la convocatoria no peligra ya que es una de las grandes referencias de la Selección de Costa Rica pero su rendimiento va a ser una verdadera incógnita si su situación no cambia y sigue sin tener buenas sensaciones en plena competición. Keylor tiene la ilusión de hacer algo grande en el que será el último Mundial de su carrera deportiva y no haber podido abandonar el PSG rumbo a Nápoles, con quien tenía casi todo hecho, supuso un gran mazazo.