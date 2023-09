La guerra que no vio venir Ancelotti con Rodrygo Goes y Vinicius: el Real Madrid, sede de su batalla

El último choque de la selección de Brasil ante Bolívia en las eliminatorias de clasificación al Mundial de 2026 dejó varias notas muy importantes que no solamente interesarán al combinado brasileño. Y es que, en la victoria de los cariocas por 5-1, se pudo apreciar como Rodygo Goes brillaba sobremanera en una demarcación muy sensible, la de Vinicius, creando así el caldo de cultivo perfecto para desencadenar una guerra total en el Real Madrid y en la misma Canarinha, donde Carlo Ancelotti deberá tomar serias decisiones.

¿Dónde aparece el mejor Rodrygo?

La respuesta a esta pregunta es todavía algo ambigua, el ex del Santos es un jugador de tanta calidad que puede funcionar bien en todas las posiciones del ataque, incluso desde la posición de falso nueve. Sin embargo, las cualidades del paulista lo convierten en un jugador muy interesante para que juegue a pierna cambiada, es decir, en la izquierda.

Por su parte, Vinicius tiene un juego algo más unidimensional. A diferencia de Rodrygo, Vini es un jugador puramente de regate y desborde por banda, no dispone de la misma calidad asociativa ni de la pausa necesaria para jugar a algo que no sea el uno contra uno y el desborde.

Ante esta situación, la selección brasileña hizo más grande el posible conflicto, pues el partido de Rodrygo en la banda izquierda fue para el recuerdo, aportando dos goles y una asistencia, es decir, provocando tres de los cuatro goles de jugada que marcó Brasil, una auténtica demostración de lo que significa ser decisivo.

Rodrygo ha demostrado que en la izquierda es un jugador mucho más incisivo que en la derecha, donde en muchas ocasiones no puede sacar a relucir todo su repertorio, dado que solamente puede salir hacia afuera. Es por este motivo que el paulista haría bien reclamando caer más a izquierda, donde ha demostrado que es todavía más importante de lo que ya es.

¿Vinicius o Rodrygo? La gran pregunta

La realidad es que no hay una respuesta correcta a esta pregunta, al menos por ahora. Y es que según el tipo de choque, un futbolista puede funcionar mejor que el otro. Rodrygo es ideal para un planteamiento más estático y con menos espacios donde se busque la precisión. Por su parte, Vinicius es pura electricidad, su velocidad lo convierte en un peligro máximo a campo abierto. Además, es un imán para atraer defensas y es capaz de generar superioridades de la nada, ya que su regate lo hace imparable si no tiene dos marcadores sobre él.

Así pues, complicada papeleta para Carlo Ancelotti, que podría tener que lidiar con una guerra por hacerse con la banda izquierda en caso de que Rodrygo siga siendo el mejor en esa demarcación, en lo que se recupera Vinicius de su lesión.