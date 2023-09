Alternativa a Harry Kane en Chamartín: fue un fichaje rechazado de 75M y Vinicius aprueba el no

El pasado mercado de verano del Real Madrid vino marcado por la insistente e infructuosa búsqueda de un nueve. La salida de Karim Benzema obligó a los de Chamartín a salir en busca de un nuevo goleador capaz de aportar una cifra de goles parecida a la del francés. En este sentido, el primero en la lista era Harry Kane. Sin embargo, la segunda opción era la de Kai Havertz, que acabó fichando por el Arsenal, pese al interés real por parte de los blancos.

Desplante al Madrid y comienzo tortuoso con Arteta

Cuando el Arsenal decidió apostar con todo por Havertz pagando un total de 75 millones de euros, en las oficinas del Santiago Bernabéu optaron por echarse para atrás. El alemán es un futbolista cuya calidad es indiscutible. Sin embargo, pagar tal cifra por un delantero que nunca pasó de los 8 goles en Premier League y de los 14 en una temporada completa parece una apuesta demasiada arriesgada.

Arteta decidió jugársela y por ahora le ha salido cruz. En sus primeros partidos como gunner, Havertz no ha sido capaz de marcar ni un solo gol ni de repartir una asistencia, pese a haber disputado la mayoría de los minutos siendo titular en cada encuentro. Todo un desastre para una inversión de tal calibre.

Por su parte, en Chamartín, pese a no haber fichado un nueve estelar, ya celebran su decisión de no tirar la casa por la ventana por un jugador con más incertezas que realidades, como ha demostrado serlo Havertz. Si bien, no hay punto de comparación en cuanto a calidad, Joselu ha sido mucho más efectivo para el Real Madrid, pues ya ha aportado 1 gol y 1 asistencia en muchos menos minutos que el alemán. Efectividad en su máximo esplendor.

Así pues, en Chamartín celebran no haber acompañado a Vinicius con Kai Havertz, un jugador que, pese a ser de una gran calidad, ha demostrado no ser fiable en cuanto a su regularidad de cara a portería y a generar para sus compañeros, como así lo demuestran sus cifras de la presente temporada, donde todavía debe participar en su primer gol.