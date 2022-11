Luis Enrique agradecido con Xavi: el mejor de España juega en el Barça

Muchas cosas están cambiando en el FC Barcelona tras la caída en la fase de grupos de la presente edición de la Champions League y jugadores como Ferran Torres están sabiendo aprovechar el bajo rendimiento de otros futbolistas como Raphinha. El brasileño llegó en el postrero mercado veraniego al Camp Nou a cambio de 70 millones y desde el primer momento Xavi Hernández le brindó un puesto titular en el ‘11’ junto a Dembélé y Lewandowski en el tridente de ataque.

No obstante, los números del jugador de 25 años no vienen siendo nada gratificantes y eso ha permitido que Ferran Torres, un hombre que apenas gozó de minutos en las primeras semanas de competición, esté mostrando de nuevo su mejor versión. El joven atacante valenciano de 22 años está recuperando la confianza de su entrenador y sus excepcionales actuaciones en los últimos encuentros han provocado, no solo que Raphinha haya perdido protagonismo en los planes de Xavi, sino que Luis Enrique se ilusione con él de cara a las aspiraciones de España en Qatar.

‘La Roja’ no parte, sobre el papel, como uno de los equipos más temibles en el evento que arrancará el próximo 20 de noviembre, pero Ferran Torres es el jugador que llegará al torneo en un mejor estado de forma. A pesar de que hace escasas semanas incluso se puso en duda su presencia en el ‘11’ de Luis Enrique, el futbolista del Barça ha logrado revertir su delicada dinámica y ahora se postula como la gran referencia ofensiva del equipo y el hombre al que encomendar los éxitos del combinado.

Este crecimiento de Ferran, además, choca de lleno con la dinámica que viven otros atacantes que también acudirán a Qatar formando parte de la convocatoria de Luis Enrique, la cual se ahora oficial el próximo viernes.

Futbolistas como Álvaro Morata, Pablo Sarabia, Dani Olmo o Gerard Moreno no están rindiendo al nivel esperado, este último incluso viene sufriendo una cadena de lesiones más que preocupante, y de ahí que Torres sea el jugador cuya titularidad en el ‘11’ del asturiano no admite ningún tipo de duda entre las alternativas que maneja ‘Lucho’ para componer su tridente de ataque, siendo el jugador de España que vive un momento más dulce.