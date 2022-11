Luis Enrique aleja a Kanté y Jorginho del Barça: Busquets hasta 2026

Luis Enrique dio a conocer durante la mañana de ayer la lista de los 26 jugadores que viajarán a Qatar la próxima semana y que intentarán conseguir el segundo Mundial de la historia para España. “Me ha quedado una lista macanuda”, dijo el seleccionador tras anunciar el nombre de Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke, Ferran Torres, Nico Williams, Yéremi Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. Tras ello, ofreció la correspondiente rueda de prensa donde dejó clara su admiración por el ’5’ del Barça y trastocó, sin querer, los planes que el FC Barcelona tiene de cara al futuro con el centrocampista de Sabadell, Kanté y Jorginho.

“No estoy de acuerdo con que vaya a ser su último Mundial, mi objetivo es convencerle para que juegue un Mundial más”, respondía Luis Enrique en rueda de prensa al ser preguntado por el centrocampista del Barça. Una respuesta que preocupa en el Camp Nou, ya que, los planes de Joan Laporta y Mateu Alemany respecto a Sergio Busquets son claros: terminar contrato en junio de 2023 y desprenderse de una gran ficha, liberando así una gran masa salarial que ayude a traer nuevas estrellas al FC Barcelona, tal y como sucediera con Gerard Piqué días atrás, pero estas palabras ha puesto en alerta a los directivos azulgranas.

Las conversaciones sobre su renovación, a día de hoy, se encuentran totalmente paralizadas y cada vez es más probable que Sergio Busquets acabe por rechazar la oferta que el club le proponga y emprenda una nueva aventura en la MLS, una liga por la que siempre ha sentido atracción. Esto obligaría al Barça a buscar un sustituto y desde el conjunto azulgrana, y tal y como hemos informado de ello en Don Balón en repetidas ocasiones, tienen apuntados los nombres de Kanté y Jorginho como principales objetivos.

El que más gusta en Can Barça es Kanté, pero la opción de Jorginho también es muy atractiva. Ambos terminan contrato en junio de 2023 y el Chelsea no tiene muy claro que pasará con ellos de aquí a final de temporada. La salida de al menos uno de los dos de Stamford Bridge parece clara, pero después de las declaraciones de Luis Enrique, cuya intención es lograr convencer a Busquets de que juegue el Mundial de 2026, quizás no sea hacia el Camp Nou, ya que, si el ‘5’ del Barça tiene que mantener el ritmo alto de competición que se requiere para acudir a un torneo como este, no podrá hacerlo si se va a la MLS y, por lo tanto, tendrá que quedarse en el FC Barcelona. Eso unido a la más que probable permanencia de Frenkie De Jong, complicaría a gran escala la llegada de cualquiera de los centrocampistas del Chelsea.