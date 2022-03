Luis Enrique choca con Cristiano Ronaldo antes del Manchester United

Aunque Mauricio Pochettino y Erik Ten Hag están en la agenda del Manchester United, hemos podido saber que a la poderosa entidad inglesa quien más le satisfacía era Luis Enrique, el míster más complejo de agarrar pero también quien más éxitos ha cosechado de los tres. Sobre él, gustan sus métodos y su capacidad de liderar, sin embargo Lucho ha respondido con vehemencia a tal interés, llevando además un aviso indirecto a la estrella de Old Trafford: Cristiano Ronaldo.

Y es que sí, Portugal logró clasificarse para el Mundial de Qatar tras acabar con Macedonia del Norte, verdugo de Italia, cumpliendo así los pronósticos de una de las dos últimas campeonas de Europa. Sin embargo el éxito de la selección lusa en general y de la estrella del United en particular en esta fase quizá no lo sea tanto, ya que la Repesca señala los problemas que han tenido para ser regulares, problemas que pueden volver a brotar precisamente frente al equipo de Luis Enrique.

Porque por un lado Luis Enrique ya le ha dado su respuesta al United con respecto a su interés en él, caso que afecta directamente a CR7: “estaré en Qatar con España porque he dado mi palabra y no hay nada que me haga más ilusión que representar a mi país en el Mundial . Después de eso, ya veremos”. De modo que el portugués no podrá estar a las órdenes de Luis Enrique al menos la temporada que viene, donde el seleccionador, por lo menos hasta la disputa del Mundial, será seleccionador de España. Luego, ya se verá.

Pero este revés para el United, que ya tiene el no de Lucho hasta diciembre, para CR7 es doble, ya que no solo no tendrá a Luis Enrique como aliado y jefe desde el banquillo, sino que tendrá al asturiano enfrente, como rival, en junio, en la Nations League 22/23, donde Portugal, España, Suiza y República Checa han quedado encuadrados en el mismo grupo y los dos combinados ibéricos se verán las caras en Sevilla, en el Benito Villamarín el día 2 de junio (20.45, hora española). Antes del United, antes del Mundial, Luis Enrique ya quiere dar dos zarpazos a CR7.