Jugarreta de Ten Hag al Ajax con el nuevo Neymar: CR7 exultante

Cuando saltó a la palestra desde Old Trafford el nombre de Erik ten Hag lo hizo con toda la fuerza, tanta que incluso puede haber desplazado a Mauricio Pochettino de esa posibilidad de futuro que se abre en el banquillo del gigante inglés. No es para menos, el míster de Haaksbergen apuesta por el fútbol y lleva tiempo haciendo un trabajo excepcional en el cuatro veces campeón de Europa; ahora bien, si se concreta su salida rumbo al Teatro de los sueños, su idea con un crack no gustará en los Países Bajos.

Y es que tal y como apunta Metro en su edición de hoy, el entrenador quería llevarse consigo al United a la estrella por banda derecha de este Ajax y una de las atracciones de la Brasil de Neymar, Vinícius y compañía: Antony. Ni que decir tiene que los números y sobre todo las sensaciones del carioca hacen de este posible fichaje una incorporación más que apetecible para la poderosa entidad del norte de Inglaterra.

Antony pasa por ser uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa y un auténtico heredero de Neymar Júnior, tanto en calidad en el uno contra uno como en peligro generado. El jugador zurdo, tal y como señala Telegraph, ha impresionado a su técnico actual en el poco tiempo que lleva en suelo neerlandés y por eso Hag “está muy interesado en llevar al internacional brasileño con él a Manchester”.

Así las cosas, mucho se ha hablado de las posibles salidas del United para este verano, donde asoman jugadores como Donny Van de Beek, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Paul Pogba o incluso Marcus Rashford, David de Gea o Cristiano Ronaldo, por eso esta grata noticia para la desilusionada hinchada red devil es un motivo de alegría, más si cabe teniendo en cuenta que de los jugadores nombrados, el portugués parece que se quedará una temporada más en Mánchester.