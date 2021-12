Luis Enrique presenta ante Grecia una España desconocida: 7 novedades

7 novedades y hasta 8 posibles puede presentar esta tarde noche Luis Enrique en el duelo crucial de España frente a Grecia en el Estadio Olímpico de Atenas (20.45, hora española) con respecto al 11 usado por Lucho en los últimos compromisos del combinado español, que fueron en la fase final de la Nations League. Recuperaciones y muchas bajas dejan un equipo titular poco reconocible, tanto que es desconocido para la hinchada española.

La entrada en el once de Dani Carvajal y Jordi Alba ya cambia totalmente la línea defensiva, que además si sigue en la línea de las últimas convocatorias todavía tendría una variante más. Así, de la zaga presentada frente a Francia en la Liga de las Naciones, con César Azpilicueta y Marcos Alonso ocupando los carriles y Aymeric Laporta y Eric García en la doble pareja de centrales, solo el hispano-francés repetiría, ya que a la inclusión de los dos laterales se uniría la de un Pau Torres que ha tendido a ser titular por delante del central del Barcelona, que además no está convocado: Íñigo Martínez y Diego Llorente empezarán desde el banquillo.

Por delante de ellos y con el ánimo de hacer un medular más conservadora, a Sergio Busquets podrían acompañarlo Carlos Soler y Koke, que le quitarían el puesto a Rodri y Gavi, los elegidos para jugar contra Francia, aunque la suplencia del pivote del Manchester City no está asegurada debido a su gran rendimiento y el gran estado de forma que atraviesa, hoy por hoy superior al del jugador del Atlético de Madrid.

Por último, en ataque el cambio puede ser absoluto o parcialmente diferente, ya que solo Pablo Sarabia podría repetir en el once que jugó frente a Les Bleus, ya que Álvaro Morata, previsiblemente, jugará como referente en lugar de Mikel Oyarzabal (lesionado) mientras que Dani Olmo regresará al once, sustituyendo a Ferran Torres, también lesionado, y, como decimos, Sarabia, Brahim o incluso Rodrigo Moreno pueden culminar el tridente. Y aún con todo, la inserción de Raúl de Tomás o Pablo Fornals tampoco está descartada. De modo que existan siete u ocho cambios en el once, esta noche España se la juega de cara a estar directamente en el Mundial con muchas caras nuevas.